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不分4房子遭媳婦咒罵！「致命原因」網讚爆：公公真明理

編輯中心/綜合報導

2021-03-19 15:02:36

▲（圖／翻攝pexels）
▲大陸有名媳婦認為，公公應該要把房子分給兒子們，因此開始家庭紛爭。（示意圖／翻攝pexels）
媳婦與婆家人間的糾葛，早已時有所聞。近日，大陸就有個家庭為了爭房子吵得不可開交，其中一名媳婦就為了得到房子，開始和老公家抗爭，前因後果曝光後，也引起大陸網友們的熱議。
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根據《網易新聞》報導，這個家庭其中一名媳婦王女，跟老公結婚後都很和諧，在別人眼中也是踏實、能吃苦的人，沒想到兩年前，她卻發現老公家收到100多萬元的拆遷補助款（約新台幣430萬元），然而一切卻開始變了調。
而王女查出這筆拆遷補助款原本是匯到老公的戶頭，但是後來卻進了公公的口袋，再加上當初拆遷後置產的四間房子，公公也沒有分給兒子們，這讓王女都相當不滿，甚至認為自己沒有被當家裡的一份子，但老公卻表示，當初拆遷的房子就是公公的名字，「想給誰就給誰，不能爭的」。
▲王女聽完公公的說法後，還開始咒罵老人家，讓網友們相當傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲王女聽完公公的說法後，還開始咒罵老人家，讓網友們相當傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
不過，王女卻認為，公公應該要把房子分給孩子們，而不是只借給他們住，公公則解釋，自己不分分出去都是有原因的，雖然房子都在他名下，也把把房子借給3個兒子住，但沒有答應要給他們，主要是怕「給了房子跑了人」，而且3個兒媳婦對他都不太好，因此才下了這樣的決定。
但王女對於公公的說法還是不滿，最後甚至開口咒罵了老人家，這讓大陸的網友忍不住痛批，「難怪老人家要這樣決定」、「老人做的對，考慮周全」、「支持老人的做法」、「老人觀念太正確了，長子人品好」、「這媳婦真的糟糕，在利益面前親情什麼都不是」、「好險老人是個明白人」、「得不到就翻臉欸」。（編輯：許智超）
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