名家論壇》黃創夏／拜登領軍的「全球脫『平』」大業
文/黃創夏
2021-03-19 15:06:13
在零下18度的阿拉斯加，天寒地凍，就算中國的楊潔篪和王毅拉下老臉，風塵僕僕地趕到安克拉治，卑躬屈膝的對著剛剛在日本和南韓誓言要對中國「反擊」的布林肯高唱《飄洋過海來看你》，眾所皆知，美國和中國的關係，回不去了！
「美國隊長」風塵僕僕在全球組成「復仇者聯盟」，在大西洋對岸的大不列顛兄弟當然不能落後，英國正式公布「脫歐」之後的外交與戰略政策，厚達100頁文件當中，雖然定調不能輕忽和經貿大國中國的互動，但也強調中國的霸道和侵犯人權，已經是英國立國精神的最大威脅，因此英國將以印太地區為重心，英國也已經申請加入東南亞國協的「對話夥伴」，協助東南亞國家避免中國的威脅；英國航母「伊莉莎白女王號」將要出航到印太地區，協助大英國協的澳大利亞和曾經關係密切的印度，和東南亞國協共創「脫平」的歷史大業。在此同時，台灣，這個孤懸海上的彈丸之地，突然之間在國際眼光當中變成是海上閃閃發亮的明珠，各國更擔心掠奪成性的習近平會伸出魔爪，攫奪台灣這顆珍珠，因此「台灣安全國際化」的新趨勢方興未艾！在美、日的「2 + 2」會談當中，四大巨頭美國國務卿布林肯、美國國防部長奧斯汀、日本外相茂木、日本防衛相岸信夫不但在共同聲明中，用白紙黑字保證台灣海峽的安全與穩定，在記者會上也不斷警告習近平，必要之時美國將會反擊！事實上，別看小粉紅每天叫囂中國有多麼強大，中南海心知肚明，如果真的要面對美國的「反擊」，習近平政權吃不消。《華爾街網報》在近期批露一份美國情報單位最近解密的「共同見解」文件，文件中整合美國情報界的資訊和討論後斷定：2020年的美國總統大選，伊朗和俄羅斯確實嚐試要干預美國選舉，但中國因為害怕美國的「反向打擊」，因此是「有考慮，但並未付諸實行」對美國大選進行廣泛而粗暴的干預。此文件指出，中南海方面深知不論是誰當選美國總統，「反對中國已經是美國民眾和朝野的共同認知」之下，只要中國干預美國大選，都會面對美國的更強烈的「反向打擊」，中國只會「得不償失」！連中南海都知道「反對中國」已經是美國的普遍共識，習近平政權還能張狂多久？為何如此？一切都是因為「此『平』非彼『平』！」為了變成第二個毛澤東，習近平積極「脫平」，脫離鄧小平，因此讓全球在鄧小平時代後的幻想「和平演變中國」徹底破滅，各國已經發現，越強大的中國，越是世界和平及普世價值的巨大威脅，這個威脅不加以遏制的話，人類文明面對的是如同七十多年前的納粹希特勒魔爪同樣的毀滅性壓力！這樣的發展，倒也符合歷史上的「中華帝國」歷史鐵律，盛極而衰！漢武帝威震大漠，好大喜功耗盡他爸爸和爺爺積累的國力，造成大漢與內兼併橫行，小民無立錐之地，連「靈活就業」都不可得，史冊紀載當時是「十室九空」。唐明皇歌舞昇平，半途而衰，大唐雄風從此不再，只能苟延殘喘一百多年；清乾隆驕矜自大，卻是大清帝國衰敗的起點。如今，習近平緊鑼密鼓的要當21世紀的新皇帝，14億中國人如果不奮起，中華帝國的悲劇必將再度發生，此時此刻，共同參與拜登領舉的「全球脫平（習近平）」，正當其時！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com