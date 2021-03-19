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影／貓咪品管員監督奶奶做草餅　瞇眼檢查：本喵覺得可以

文/寵毛網

2021-03-19 15:30:50

影／「貓咪品管員」監督奶奶做草餅　瞇眼檢查：本喵覺得可以
▲日本一隻黑白貓全程監督奶奶做草餅，儼然是個認真的品管員！（圖／YouTube@かご猫 Ｂｌｏｇ授權）
這年頭當貓不能只是賣萌，還必須費心監督奴才工作呢！日本懷舊甜點「草餅」QQ的口感深受大人小朋友喜愛。這隻叫做「Chibi」的黑白貓化身「貓咪品管員」，在牠的指導之下（？）幫助奶奶完成這道甜品，影片在網路上融化不少網友～
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▲身為「貓咪品管員」為了確保草餅的品質，首先指示奶奶摘取鮮嫩的草！（圖／YouTube@かご猫
▲身為「貓咪品管員」為了確保草餅的品質，首先指示奶奶摘取鮮嫩的草！（圖／YouTube@かご猫 Ｂｌｏｇ授權）
▲將草洗乾淨後切碎（圖／YouTube@かご猫
▲將草洗乾淨後切碎（圖／YouTube@かご猫 Ｂｌｏｇ授權）
▲黑白貓品管員休息時間到了，派出虎斑貓品管員上場！（圖／YouTube@かご猫
▲黑白貓品管員休息時間到了，派出虎斑貓品管員上場！（圖／YouTube@かご猫 Ｂｌｏｇ授權）
 
影片中，奶奶彎著腰在外頭採集製作草餅所需的材料、「Chibi」趴在奶奶的背上陪伴她備料，接著回到家裡「Chibi」坐在奶奶腿上、盯著奶奶將草切成一小塊，再來啟動自動揉麵機不斷搓揉、必須讓麵糰揉成光滑狀，等待的同時「Chibi」休息時間到了、便派出虎斑貓品管員上場繼續監督，每個環節都需要靠「貓品管員」認真檢視、才能確保每個步驟都有到位，喵喵超盡責～
▲包餡料這步驟相當重要，黑白貓品管員認真監督！（圖／YouTube@かご猫
▲包餡料這步驟相當重要，黑白貓品管員認真監督！（圖／YouTube@かご猫 Ｂｌｏｇ授權）
▲多虧本喵帶領之下，美味草餅完成囉！（圖／YouTube@かご猫
▲多虧本喵帶領之下，美味草餅完成囉！（圖／YouTube@かご猫 Ｂｌｏｇ授權）
 
麵糰揉好就可以進到包餡料的步驟，休息片刻的「Chibi」恢復精神趴在奶奶腿上，仔細檢查每個草餅餡料是否符合完美比例。經過「Chibi」品管員的全程參與指導之下總算大功告成，工作整天的「Chibi」盯著攤在桌子上色香味俱全的草餅、累到不斷瞇眼，畫面實在是好可愛！
▲本喵累了！先瞇眼休息一下～（圖／YouTube@かご猫
▲本喵累了！先瞇眼休息一下～（圖／YouTube@かご猫 Ｂｌｏｇ授權）
 
影片在YouTube頻道@かご猫 Ｂｌｏｇ目前累積180萬觀看，網友看過紛紛留言：「期待貓在草餅上留下貓掌印XD」、「感謝演算法讓我看到這部影片。」、「哇～好療癒！」如果還想看更多萌貓的日常，千萬別錯過日本YouTube頻道「かご猫 Ｂｌｏｇ」、IG帳號「nosenekoshiro」。（編輯：楊釆蓉）
 
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