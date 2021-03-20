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房市／束線帶變身　輕鬆疏通毛髮阻塞水管

財經中心/綜合報導

2021-03-20 08:30:00

尼龍束線帶
▲尼龍束線帶也可用來疏通被毛髮塞住的水管。(圖／總管家提供)
日常中隨處可見的尼龍「束線帶」，最常用來綑綁大型家電的電線，拆下來大多會直接丟棄，專家表示，用完的束線帶別急著丟，解開後的束線帶可以重複使用，不只有綁東西的功能，甚至有其他妙招，運用小巧思讓居家生活更方便。
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首先，束線帶若不作綑綁用途，還可加工作為排水管疏通器，信義居家表示，用剪刀將束線帶以交叉方式剪出斜紋，可用來疏通被毛髮阻塞的排水管，因剪出斜紋的束線帶呈鋸齒狀，在清理排水管里的雜物與毛髮時，毛髮可輕易的讓呈鋸齒狀的束線帶勾起，廢棄的吸管也可以剪出交叉斜紋，和束線帶有同樣疏通水管的功用。
另外，束線帶也可作為瓶罐流量控制器，信義居家表示，過去使用洗手乳或是洗碗精，按壓太大力，容易流出過多液體，造成不必要的浪費，將不用的束線帶綁在按壓瓶口下方，就能夠擠出適當的劑量，避免浪費，同樣的功用，也可用橡皮筋代替束線帶綁在瓶口上。
信義居家表示，束線帶也可作為簡易膠台切割器，使用膠帶時若沒有用膠台來切斷膠帶，十分不便，只要在膠帶上綁一條束線帶，用剪刀將束線帶的尾端斜剪出小斜口，就成了簡易小刀片，隨時都能切斷膠帶使用。
最後，束線帶還可作為曬枕頭神器，信義居家表示，先使用束線帶固定住兩個衣架，再將衣架往兩側拉伸，簡易的曬枕頭架便完成了，經束線帶固定的曬枕頭架，可讓枕頭站立在衣架上，不用擔心曬衣夾夾不住枕頭，使用更為便利。
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