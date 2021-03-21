房市／租賃個人倉儲成趨勢 預算百到千元
財經中心/綜合報導
2021-03-21 08:00:00
都會區房價高漲，寸土寸金的居家空間若拿來儲物，儲物成本很高，坊間有倉儲業者出租倉儲空間，最小單位為一箱，可存放居家雜物，不過究竟什麼樣的人有倉儲需求？每月月租儲存空間是否值得呢？專家表示，倉儲月租費從百元到千元都有，若作為暫放物品的緩衝空間，不失為一個方便的選擇。
信義居家表示，現代人居住空間不大，有些民眾注重生活品質，為了保持家中整潔空曠，會將部分有紀念意義的物品存放到倉儲中，或是暫時使用不到的季節物品，放進倉儲中。另一部分會使用個人倉儲的民眾，則是位於居住空間的轉換期，將個人倉儲作為存放物品的緩衝空間，信義居家表示，像是有些換屋族群，可能因為新家仍在裝潢，舊屋又已出售或出租，因此需要一個空間暫放家中物品，待日後有空檔時，再慢慢整理，也有因新家較小，一些暫時用不到卻又有保存價值的物品，就會放在個人倉儲中。信義居家表示，也有因家庭成員改變，使用空間產生變化，例如小家庭原住兩房空間，一房作為主臥、一房作為書房兼儲藏空間，可能因為迎接新生命而需要將原本的書房空間改為小孩的房間，因此家中多餘的雜物就需要儲存寄放。個人倉儲的最小單位以箱為單位，每月一百初頭的費用，就能將家中的收藏，存放倉儲，因此一年一千多元的費用，可珍藏個人心愛的物品，就看個人評估儲物的價值與騰出的空間價值是否高於儲物費用。另外，像是中型物品、大量藏書、運動用品、行李箱等季節型物品，也可選擇12平方呎的倉儲，約0.34坪，可放12至20個紙箱，月租費用一千多元，另外有更大的尺寸則有24平方呎的空間，費用約3千多元，並有到府收送服務。