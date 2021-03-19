大樓陽台常出現詭異機器！網歪樓「是測速」 行家曝真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 16:20:25
老鼠的問題層出不窮，因此許多人會為了安全，而購買超音波驅鼠器來驅趕老鼠。近日，就有網友常在辦公大樓的陽台看到一台儀器，從外表看不出來有什麼功能，於是好奇問「有沒有人知道這是什麼用途？」貼文一出，也意外釣出專業的網友解答。
原PO在《路上觀察學院》表示，他的工作室在辦公大樓裡，最近發現陽台常常會出現這台東西，「有時候存在，有時候消失」，只見有一台綠色直立式的機器，上頭還長的像投影機，這讓原PO忍不住好奇問「有沒有人知道這是什麼用途？」許多網友看到不禁開玩笑說，「這是瓦力的頭」、「別懷疑，是投影機啦」、「小鳥專用測速照相機」、「你只要偷懶走出去警報就會響」、「NASA的火星探測器」、「是區間測速吧哈哈哈」、「眼睛對上去可以消除記憶」、「老闆用來監視工作室的同仁，有沒有混水摸魚或是偷偷罵他」。對此，就有內行的網友透露，這其實是「超音波太陽能驅鼠器」，「太陽能驅鼠驅貓的，我有賣過，它會發出超音波」、「高音頻，趕小鳥的」、「中間是感應器右邊是燈光上面有太陽能板，放在陽台合理懷疑是驅鳥用」、「這是驅鼠器，但我猜放陽台應該是驅鳥的」。（編輯：許智超）