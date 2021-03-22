房市／航空城重啟 桃園三處房市將得利
財經中心/綜合報導
2021-03-22 08:00:00
推動10餘年的桃園航空城計劃，今（110）年3月底將公告招標區段徵收工程統包案，預計今年11月進場施作包含道路、路燈、水電等公共工程，意味航空城計劃今年將正式啟動，專家表示，航空城計畫中有558公頃住宅區，各大建商早已獵地卡位，未來若發展到位，有捷運綠線連接市區，將與大園、蘆竹、青埔房市高度連動。
信義全球資產桃園營業部經理賴志瑋表示，桃園航空城特定區計畫為台灣史上最大的區段徵收案，為桃園其他地區區段徵收的數倍，10餘年來最大的困難點為2599公頃的區段徵收面積，因此在1萬6700名地主的地上物補償與協調花費時間甚鉅，是開發前置期程拖了這麼久的主要原因。航空城計畫總面積4564公頃，其中「機場專用區」1731公頃、「自由貿易港區」109公頃、「產業專用區」563公頃、「商業區」322公頃、「住宅區」558公頃；另劃設所需公園、道路、廣場等公共設施用地共977公頃，3月底將公告招標，11月進場施作公共工程，113年全面開工。桃園航空城過去因前景不明，自2015年起土地交易低迷3年，後續計畫明確並按期程推動後，交易逐步增加，根據桃園不動產交易e指通統計的交易資料，在去年11月土地徵收公告及禁止移轉規定前桃園市大園區的土地有3912件，較前年同期暴增282%。信義全球資產桃園營業部經理賴志瑋表示，當細部計畫核定至公告禁止移轉期間，因開發期程明確，買方信心面增強，因此置產族群與建商會趁此時機卡位，目前已知在地建商與上市櫃建商都已布局。未來會與航空城發展高度連動的房市區域為大園、蘆竹地區，信義全球資產桃園營業部經理賴志瑋表示，因目前大園區多數仍為工業產業聚落，住宅居住人口不集中，當航空城發展至一定程度，有正式的居住需求產生後，房市才可能突破往上，而蘆竹靠中正北路路段則是有捷運綠線設點(G12、G13、G13a站)，未來發展性相對可期。其次則為青埔高鐵特區，因捷運綠線也將在航空城範圍內新建4座捷運站，可串聯既有桃園機場捷運及高鐵系統，並結合鄰近青埔的周邊建設，信義全球資產桃園營業部經理賴志瑋表示，未來若航空城的產業專區陸續有產業進駐後，員工有居住需求，在航空城住宅區開發尚未完善的狀況下，居住需求可能往青埔，進而帶動房市交易熱度。