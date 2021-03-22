房市／隔鄰4字頭 台中11期吸自住客
財經中心/綜合報導
2021-03-22 08:30:00
台中14期重劃區是近年面積最大的重劃區，建商蓄勢待發，預計今（110）年就會開始陸續推案，且單價預估將從4字頭起跳。雖14期備受關注，但尚為空地，機能不成熟，價格預估又會相當高，使相鄰的11期重劃區房市先受惠，憑藉成熟機能、相對較親民的房價，吸引自住客卡位。
地政事務所統計，11期重劃區去年每一季大樓平均單價都介於25至26萬間，是北屯各交易核心區價格最高。雖然如此，信義房屋崇德11期店店長廖慶泓表示，相鄰的14期還未正式開始推案就喊出將從4字頭起跳，反觀11期的價格仍相對親民，屋齡較新的物件也約3字頭，加上發展至今10年左右，學區、交通、生活所需等機能都已成熟，對於有預算考量，但又重視區域未來性的自住客群而言，頗具吸引力。廖慶泓進一步說明，目前11期以2至4房含車位的大樓物件最受歡迎，屋齡普遍在10年內，2房約千萬初，3房1500萬以內，4房則在2000萬內。台中市府3月初宣布，位於崇德路三段、山西路三段口的「廣兼停23」土地BOT案招商成功，預計斥資10.5億興建地下3樓、地上13樓的複合式建築，引入立體停車場、商場、共融式廣場。此外，環球購物中心也確定插旗台中，地點就位於11期內，預計今年上半年動工。11期重劃區往北即與14期接壤，兩重劃區交界處還將有台中洲際娛樂城、台中巨蛋。台中洲際娛樂城總投資金額達60億，由壽險業與漢神百貨合作，預計今年上半年動工，2023年完工，將是北屯首座百貨商場；台中巨蛋則預計明年中動土，力拚2026年完工。廖慶泓表示，最受區域期待的莫過於小巨蛋與洲際娛樂城，前者是國家級的建設，後者則是大型百貨商場，規模都非常大。換言之，待14期正式開始推案，以及建設題材逐漸到位，11期的房市價量可望再有一波帶動。