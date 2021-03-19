女買AirPods發現「1神功能」！畫面曝光　眾驚：現在才知

藍牙耳機近年來逐漸興起，可以無線聽音樂、通話的功能相當便利，也成為不少人不可或缺的手機配件之一，不過也有一名女網友發文，表示她買了AirPods一陣子了，最近才發現一個「神奇功能」，貼文一出，也有網友直呼「我現在才知道」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「原來airpods可以這樣」為題發文，表示自己最近才發現原來AirPods可以吸在Mac跟iPad上面，而從她所PO出的圖片來看，兩個耳機確實是吸在電腦螢幕上方，但原PO也在文末直呼「我是不是最後一個知道的」。

▲一名女網友在《Dcard》上以「原來airpods可以這樣」為題發文並附圖。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過先前就曾有網友在PTT以「airpods可以吸在ipad、mac上」為題發文，表示當時他這樣做時，就有不少同事很驚訝他將airpods吸附在這些地方，而他也透露，「其實滿方便，臨時暫放這，絕對不會忘記帶走以外，也比放在桌上不小心被文件、外套掃落安全。要拿取時也比從桌上的雜物堆尋找要方便」，貼文一出，也有網友補充，「AirPods Pro也可以，可是要喬一下」，對此，原PO也回應因為AirPods Pro較重，沒喬好反而容易摔傷，民眾若是想嘗試，還是要小心謹慎。（編輯：郭佩蓉）