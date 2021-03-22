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房市／竹科人購屋三段模式「租、買、換」

財經中心/綜合報導

2021-03-22 18:00:00

新竹市區
▲新竹市區的房市與園區客首購到換屋的居住需求息息相關。（圖／NOWnews資料照片）
新竹房市與園區客的自住剛需息息相關，在地房仲表示，菜鳥工程師通常會先入住金山街租屋，工作穩定後結婚購屋，生子後開始換屋，新竹房市受竹科工程師不同階段的居住需求而支撐，讓新竹市從套房到三房全熱賣，可說是竹科新貴的成長路帶動房市。
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在新竹科學園區上班的工程師，第一年多會住在近園區的金山街，因為金山街多套房，周邊小吃店家也多，方便早出晚歸的菜鳥工程師覓食，又稱為竹科的「新手村」，不過菜鳥工程師通常工作穩定後就會考慮購屋
對此，信義房屋關埔店專案經理王皓正觀察，金山街的房租也隨著房市看好而年年上漲，當菜鳥工程師工作一段時間穩定了，會由租轉買尋求更好的生活環境，若有穩定交往對象，兩人若要成家，同住的租金不如拿來繳房貸，新婚夫妻開始看屋。
年輕首購族大多以兩房的小坪數住宅為首選，多會尋求總價800萬至1600萬的房屋，而竹科家庭會賺也敢生，許多家庭都生育一胎以上，2、3年後也因為家庭成員開始變多，原有的居住空間已不敷使用，再加上竹科工程師的待遇隨著年資提升，因此許多竹科太太平日會幫忙看房，以求換屋到更大的空間。
因為竹科園區客的自住需求強勁，從首購到換屋，都讓竹科人成為新竹房市的消費主力；王皓正表示，新竹市區從套房到二房、三房全面熱銷，新建案站上三字頭，有部分個案開到四字頭。
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