房市／建商看準前景 楠梓岡山土地創新高
財經中心/綜合報導
2021-03-22 18:30:00
高雄市地政局日前標售土地，包括楠梓高大特區、岡山87期重劃區都以高價標出。房市專家分析，土地價格屢創新高，對於區域房價的帶動效果幾乎是「立刻發酵」，不僅未來推案價格不會便宜，現在持有的屋主也會對價格更有信心，另一方面，建商正是看準當地前景而願高價出手購地，因此，該區域未來價格預期將走揚。
高雄市地政局今（110）年首次標售土地，溢價率最高是位於高大特區，藍田西段1800多坪「住三」建地，底價28萬，最後建商以每坪43萬、總價約8億元，溢價率53%得標。至於岡山87期重劃區內信義段的「住三-1」建地，面積約1115坪，建商則以每坪59萬的區段新高價，總價約6.58億得標，溢價率約47.7%。楠梓、岡山被視為北高雄首購熱區，以親民房價吸引小資、首購族，如今土地價格屢創新高，對於區域房價的帶動效果何時發酵？現在進場，還有可能便宜購屋嗎？住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，土地若以高價售出，幾乎是「立刻發酵」，考量土地取得成本、建築成本，未來新推案不可能便宜，而且也會讓當地二手屋的屋主對價格更有信心，一般狀況下同樣不可能便宜出售房子。但另一方面來說，徐佳馨表示，建商之所以大手筆購地，就是看準未來發展性。換言之，即使買方現階段已經無法買在低點，但無意外狀況下，區段的前景也會越來越好，現在進場仍不怕買貴。以此次標售的高大特區土地為例，根據「高雄實價網」，藍田西段土地歷年均價最高落在33至35萬左右，此次「住三」建地以單坪43萬標出，信義房屋楠梓店主任黃國宸分析，該筆土地方正、超過千坪，其稀有性與未來發展性吸引建商出手，未來推案價格預估會在2字頭以上。另如岡山87期土地創下新高價，則因當地有捷運延伸線、新建商場與醫院等題材，未來新案也是穩站2字頭。但黃國宸表示，市區房價也在漲，即便蛋白區漲幅也顯著，但因建商多會將推案的總價控制在千萬內，例如2、3房含車位介於600至1000萬，4房含車位頂多千萬初，加上房貸利率低、大環境受看好，購屋族進場意願應不會太受衝擊。