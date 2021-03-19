老翁在理髮店「日擲百萬」！家屬收帳單傻眼 真相曝光
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 17:04:23
中國大陸上海市一位年近80歲的老翁，被家屬發現近年來斷斷續續在一家理髮店消費，累積金額高達人民幣235萬、約新台幣1028萬元，還有單日消費42萬人民幣、約新台幣183萬元的驚人紀錄，讓家屬好傻眼，懷疑事情不單純。
綜合陸媒報導，上海該位老翁的家屬向媒體爆料，指出老翁去年小中風，家屬於是更加仔細照顧他的生活起居，而在整理老翁的個人物品時，發現一個信封，打開一看裡面是近年來的帳單和消費明細，仔細一看金額登時傻眼了。原來老翁近年來，陸陸續續在一家理髮店消費，累積金額竟高達235萬人民幣，而且有的款項甚至是直接轉到某查姓理髮店員工的個人帳戶，讓家屬感覺很奇怪。對此，理髮店則回覆該位工作人員已經離職，目前無法找到她的下落。調查過去紀錄，發現老翁有在店內購買了「養護金典套裝」，要價8萬多元人民幣。但其他的詳細消費紀錄究竟為何，理髮店店長表示，自己是新來的，過去的資料沒有存檔，所以也不清楚狀況。對於理髮店的說法，老翁家屬表示已經委託律師與對方溝通，若還是拿不出具體的消費明細，不排除提起訴訟，告上法院釐清事實。（編輯：倪浩軒）