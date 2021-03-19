兒一喊鮭魚爸媽怕爆！晚餐捧「整桌生魚片」　他吃到臉綠

日前全台掀起「鮭化」改名風潮，許多民眾為了參加連鎖迴轉壽司的優惠活動，特地揪團到戶政事務所更改名字，行為引起外媒爭相報導。不過也有許多家長發現自家兒女考慮更名後連忙叮嚀不准改名，更有網友分享自己的爸媽聽到他討論改名吃鮭魚後，晚餐特地準備了整盤的生魚片，就為了讓兒子一次吃個夠。

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這名男網友在臉書《爆廢1公社》曬出滿滿的生魚片，手中還拿著一整碗的芥末，目測盤內約有上百片的鮭魚。原PO也解釋會有這盤鮭魚的原因，「前天跟老婆在房間看新聞，討論新聞報導很多人改名叫鮭魚，只為了吃免費鮭魚壽司」，接著兩人就在房內嘻笑互喊「妳叫鄭鮭魚，我叫林鮭魚」。

殊不知在樓下的父母似乎是聽到了這番言論，當天晚餐桌上就出現了滿滿的一盤厚切生魚片，看著眼前整排的鮭魚肚原PO就算再喜歡吃鮭魚也無法全盤掃光，「光吃完一排就覺得膩，短期內應該不敢吃鮭魚了」，更無奈自嘲「我又沒說我要改名字」。

▲原PO捧著整碗芥末，眼前滿滿鮭魚山的模樣相當驚人。（圖／翻攝自臉書《爆廢1公社》）

不過父母豪邁請吃生魚片的畫面也讓網友們直呼羨慕，「吃到吐的概念」、「來人！餵公子吃鮭魚」、「爸媽丟不起這個臉」、「家人這麼貼心，不用改名就有滿滿的鮭魚，還不用吃醋飯」、「是家裡在養鮭魚的嗎」、「不用改名就有鮭魚生魚片吃到飽」、「我只知道我媽肯定不會讓我改名」。（編輯：楊智傑）