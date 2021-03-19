他逛好市多驚見「3.5吋」重出江湖！網笑：年輕人看不懂

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，對此，近日就有一名網友逛好市多時，竟然驚見「3.5吋磁片」，仔細一看才發現是自己看錯了，不過貼文一出，也讓不少民眾感嘆是「時代的眼淚」，甚至有人直呼「這個梗年輕人不懂」。

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該名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖，他表示自己逛好市多時，竟然看到某個層架裡整齊地擺著「3.5吋磁片」，不過後來仔細一看，才發現原來是自己看錯了，讓他不禁直呼「嚇死，還以為3.5吋要重出江湖了」，不過若一晃眼看過去，真的蠻容易誤看成3.5吋磁片，但其實這只是電子體重計，況且以真正體積來說，也沒有這麼大的磁片。

▲一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，表示逛好市多時，竟然看到「3.5吋磁片」，不過後來仔細一看，才發現原來是自己看錯了。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）

不過也有些網友強迫症發作，看到右上角的那一盒體重計被擺反，忍不住留言，「不好意思我有強迫症，可以把右上放好嗎？拜託」、「有一個反了」、「右上方的請擺好對齊」、「右上角那個為什麼不放好！」、「右上角不合群」。

事實上，網友們所討論的「3.5吋磁片」在1980至1990年代曾盛極一時，而在1996年時，全球更有多達50億片的磁片正在使用，一直到CD-ROM、USB儲存裝置出現以後，軟碟的銷量才漸漸下降，最後被市場淘汰。（編輯：郭佩蓉）