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他逛好市多驚見「3.5吋」重出江湖！網笑：年輕人看不懂

編輯中心/綜合報導

2021-03-19 17:29:35

好市多
▲一名網友近日逛好市多時，驚見「3.5吋磁片」，不過後來仔細一看才發現是看錯了，貼文一出，立刻掀起網友熱議。（示意圖／NOWnews資料照）

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，對此，近日就有一名網友逛好市多時，竟然驚見「3.5吋磁片」，仔細一看才發現是自己看錯了，不過貼文一出，也讓不少民眾感嘆是「時代的眼淚」，甚至有人直呼「這個梗年輕人不懂」。

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該名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖，他表示自己逛好市多時，竟然看到某個層架裡整齊地擺著「3.5吋磁片」，不過後來仔細一看，才發現原來是自己看錯了，讓他不禁直呼「嚇死，還以為3.5吋要重出江湖了」，不過若一晃眼看過去，真的蠻容易誤看成3.5吋磁片，但其實這只是電子體重計，況且以真正體積來說，也沒有這麼大的磁片。

▲一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，表示逛好市多時，竟然看到「3.5吋磁片」，不過後來仔細一看，才發現原來是自己看錯了。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
▲一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，表示逛好市多時，竟然看到「3.5吋磁片」，不過後來仔細一看，才發現原來是自己看錯了。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
文章及照片一出，立刻掀起熱議，「有年紀才看得懂」、「不夠老還不懂這梗」、「這個梗年輕人不懂」、「笑死，不點開來看超像」、「OMG原本都遺忘了，看到瞬間想起來，時代的眼淚」、「乍看之下超像的」、「我竟然馬上看懂了」、「知道這梗就透露出年齡了」、「3.5磁片是小時候的回憶，現在存不了什麼回憶，因為太小」、「煩耶不想承認有用過」。

不過也有些網友強迫症發作，看到右上角的那一盒體重計被擺反，忍不住留言，「不好意思我有強迫症，可以把右上放好嗎？拜託」、「有一個反了」、「右上方的請擺好對齊」、「右上角那個為什麼不放好！」、「右上角不合群」。

事實上，網友們所討論的「3.5吋磁片」在1980至1990年代曾盛極一時，而在1996年時，全球更有多達50億片的磁片正在使用，一直到CD-ROM、USB儲存裝置出現以後，軟碟的銷量才漸漸下降，最後被市場淘汰。（編輯：郭佩蓉）

▲3.5吋磁片已經被時代淘汰，某些年輕的網友甚至不知道這是什麼。（示意圖／取自《Pixabay》）
▲3.5吋磁片已經被時代淘汰，某些年輕的網友甚至不知道這是什麼。（示意圖／取自《Pixabay》）
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