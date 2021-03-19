吃海底撈驚見黑鐵絲！他險入口「還遭收費」　公關回應了

不少人喜愛吃海底撈，而海底撈火鍋也秉承著「服務至上、顧客至上」的理念，不過近日就有一名男網友不滿發文，表示他最近一次吃海底撈時，竟然發現碗底有「一根鐵絲」，當下立刻告知店家該狀況，豈料店家竟然還「要求維持原價帳單」，讓他相當不爽，不過也因原PO當下並沒有拍下照片，後來只好貼出經理當下給他的名片為證，貼文一出，立刻掀起熱議。

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該名男網友今（19）日在社群平台《Dcard》上以「在海底撈吃到鐵絲...」為題發文，表示以前第一次吃海底撈時，對他們的服務印象蠻深刻的，所以當身為海底撈超級大粉絲的某位朋友凌晨找他去吃，他也就答應了，「吃的時候一切都跟上次一樣，很滿足。 直到鍋裡剩幾片肉時， 小弟我發現自己的碗底有一根鐵絲......」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「在海底撈吃到鐵絲...」為題發文並PO出圖片。（圖／原PO授權提供）

接著服務人員和經理也有輪流來道歉並且遞上名片，原PO也不想將場面搞得很尷尬，「說著沒關係就請他們回去好好檢查哪裡有問題」，但後來吃飯的好心情也沒了，只好勉強把肉片吃完，「但最讓我困惑的是， 最後我們吃完買單時，經理一邊道歉一邊遞上維持『原價』的帳單」。

「所以我剛剛是用原價吃了一頓有髒鐵絲的火鍋嗎」，原PO心裡非常不舒服，身旁朋友的臉更是直接垮下來，於是他便請經理再過來一趟，明示暗示著才把「湯底」的費用免了，但心情也毀了，「活像個要飯的人」，原PO也忍不住在文末抱怨「為什麼海底撈的危機處理會這麼糟糕，還是說今天我要威脅PO爆料公社才能獲得應有的補償，海底撈是不是只培訓了怎麼道歉啊，如果今天是路邊攤還會給我一份新的餐點，那我幹嘛不吃路邊攤就好，不就是為了你們的服務跟品質控管」？

貼文一出，網友超傻眼，「好誇張……通常不是都會打個折或是直接不收費嗎…」、「餐點有問題基本不是要送一份全新的嗎? 沒送一份新的回來，還敢收錢是在」、「也太可怕」、「扯，頂上去」、「沒多請幾次就算了，那次吃還要錢」、「好誇張，海底撈服務不是很好嗎」。

對此，《NOWnews今日新聞》記者也親自致電給海底撈公關，而公關回應則如下：「經內部證實確實有發生此事，目前正核實調查中，並且積極與當事人聯繫、了解狀況，若當事者還有其他不諒解之處，海底撈也會積極協助處理」。（編輯：郭佩蓉）