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搶著進台積電！他入職3月曝「真實感受」　過來人全認同

編輯中心/綜合報導

2021-03-19 20:06:00

台積電
▲有「護國神山」之稱的台積電，讓不少求職者擠破頭想爭取入職機會，其中一名男網友分享了入職後的感受引起熱議。（示意圖／NOWnews資料照）
台積電有「護國神山」的美稱，年終福利也讓不少上班族望洋興嘆，更是求職者擠破頭想爭取入職機會的公司之一。不過也因為工作壓力相對高，許多新鮮人吃不消而決定「登出」台積電。日前就有入職3個月的過來人在社群論壇《Dcard》出面發文勸世，意外掀起不少同行共鳴。
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這名男網友透露今年初他開心錄取理想的職位，剛入職的兩個月「蜜月期」雖然可以提早下班，但自己都會主動留下來待到7點後，甚至會邊學邊問到9點，不過原PO無奈表示，自己入職的時間點剛好碰到課上許多同事要被調走，其中唯一懂比較多且又熱心教的學長也被調走，最後落得想問問題不是被敷衍帶過就是沒下文，遇到同樣的狀況還會被猛酸「這我不是講過了」。
▲2021上半年有「3生肖」時來運轉、好運不斷。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲2021上半年有「3生肖」時來運轉、好運不斷。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
遇到這些讓他喊著心累的瓶頸，原PO也不禁感嘆「想進來的人要看運氣到哪課，每課風氣大不相同！」。如果進到工作量大的課，但課上同事都很友善的話，原PO也喊話要珍惜；若運氣差點到了同事個性差但工作量輕鬆的話，最好早點學會工作內容；最慘的是像他一樣碰到事情多、同事又雷的職位，「我建議直接離職，除非想留下來訓練心裡素質」。
最後原PO也無奈表示「我其實聽下來只有一個結論：耐操、聽話、乖巧」，更透露自己開始默默四處投履歷，打算留給自己一條後路。文章曝光後也掀起不少過來人認同，有網友就吐露心聲「或許上面的長官只有良率和產能吧」、「倒楣的就是那些新進來的菜鳥」 、「還是一票人排隊想進去」。（編輯：楊智傑）
▲（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO在留言處解釋自己遇到的困境。（圖／翻攝自《Dcard》）
 
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