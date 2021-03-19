新同事「超愛告狀」惹毛她！眾抖1暗黑可能：別弄死自己

不少人在職場上除了要處理繁瑣的工作事宜，還得應付「討人厭」的心機同事，對此，就有一名女網友發文抱怨，表示最近公司來了一名新會計，但她卻超愛和老闆告狀，貼文一出，就有網友提醒，「應該先調查她是不是老闆的親友」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己在一間貿易公司上班，基本上老闆是訂早上10點上班到下午5點下班，月休8-10日，是「時薪制」的，而她也比目前所有的同事在職時間都還要久，不過就在前三個月，來了一個負責會計的56歲阿姨。

原PO也提到，阿姨的年紀比老闆還大，什麼事情都要管，像是「公司員工的座位、其他同事的工作分配、休假和員工薪資」，「簡單來說就是超級愛管事、愛打小報告，能理解她是為公司好，但真的太超過」，原PO也接著舉例，事件一就是「公司座位分配」，原本是先來先選，但阿姨卻覺得該為了職位調整，甚至還去取得老闆同意，「好，大家就依她的意思換」。

▲一名女網友發文抱怨，表示新來的同事阿姨超愛告狀，甚至還建議老闆「減她薪水」，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

事件三則為「干涉同事休假」，會一直問原PO休假要幹嘛；事件四「分配工作」，美其名是「分配」，實際則是將不想做的工作丟給另外一個出納人員；事件五則是因為當初上班沒有「公務機」，因此可以申請電話津貼，但自從阿姨來了以後，就會叫原PO去用公務機，怕她使用電話卻用在私事上，可是阿姨自己卻都用公司市話預約私事，讓原PO無言「說別人之前，先檢視自己吧」，並在文末抱怨，「我明天開始不遲到了啦，有人會覺得，我幹嘛不跟老闆說她哪裡怎樣，因為，我才不想跟她一樣，大家出來上班很辛苦，以和為貴囉」。

貼文一出，引起熱議，「如果是我我就繼續遲到，而且你做那麼久了，老闆應該不會對妳怎樣吧，這種人真的好討厭喔！自以為是老闆嗎」、「你想以和為貴，有人是軟土深掘，人若犯我，我必犯人，不要客氣」、「超討厭跟主管好，愛打小報告的人」；另外，也有網友表示，「你應該先調查她到底是不是老闆的親友之類的，別弄她沒弄成弄死自己」、「搞不好老闆媽媽欸」，不過對此原PO也回應，「她不是喔，那時候是我在FB發文徵人，阿姨投履歷，我就叫她來面試，算是我自己招進來的孽」。（編輯：郭佩蓉）