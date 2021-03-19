求職妹成功約面試！人資「1要求」藏暗黑套路：這種別去
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 20:58:41
出社會後想找到理想的工作，除了多方投履歷嘗試，面試時也得留給公司主管良好的第一印象。此外，也可以多觀察公司環境或與人資詢問職場生態。不過近日就有名求職中的女網友表示，日前她和某間公司的人資約了面試，對方卻請她自己印出「人事資料表」，等到面試當天一併帶過去，這樣的行為就讓她不禁好奇表示「第一次碰到這種要求！」。
這名女網友在PTT的Salary版上發文表示，自己幾天前找工作時順利與某間公司的人資約好了面試時間，但在洽談的過程中，對方卻突然請她自己印出人事資料表，等到面試那天再帶過去。聽到這個要求，原PO便好奇詢問「能不能用電子檔回傳」，結果卻碰上了軟釘子只好默默答應。對此，她也納悶表示「不知道是不是我反應過度，覺得這家公司很摳，我目前四捨五入30歲，第一次碰到這種要求」。而她的經歷分享到網路上後，許多有著相同求職經驗的網友也紛紛回應指出「最近遇到不少間這樣，面了會聽到更多摳門的事情」、「面試到這種公司覺得超神奇」、「遇過，而且還整整 10 面那種，還要填生肖星座出生時辰」、「這種的別去，除了很摳之外代表現場才要看履歷」、「遇過要我印了自己帶去，結過到現場還是再填一份」。但也有過來人就解釋其實這算是常態，多數公司要求現場親簽是為了核對資料真實，只是對求職者來說並不友善，「中部很多這種...」、「求職者就是來者是客，這道理公司不懂 那也不用浪費時間跑一趟」、「這種公司很多，不過和摳不摳關係不大，就該公司HR部門的文化或招募制度對求職者不夠友善」、「上市公司也很多這樣，大驚小怪了」。（編輯：楊智傑）