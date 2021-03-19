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求職妹成功約面試！人資「1要求」藏暗黑套路：這種別去

編輯中心/綜合報導

2021-03-19 20:58:41

▲原PO不解，若先前曾拒絕過錄取自己的公司，現如今再寄履歷的話，適合嗎？（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲面試前人資要這名女網友自己印出「人事資料表」，這種要求也掀起不少網友討論。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
出社會後想找到理想的工作，除了多方投履歷嘗試，面試時也得留給公司主管良好的第一印象。此外，也可以多觀察公司環境或與人資詢問職場生態。不過近日就有名求職中的女網友表示，日前她和某間公司的人資約了面試，對方卻請她自己印出「人事資料表」，等到面試當天一併帶過去，這樣的行為就讓她不禁好奇表示「第一次碰到這種要求！」。
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這名女網友在PTT的Salary版上發文表示，自己幾天前找工作時順利與某間公司的人資約好了面試時間，但在洽談的過程中，對方卻突然請她自己印出人事資料表，等到面試那天再帶過去。聽到這個要求，原PO便好奇詢問「能不能用電子檔回傳」，結果卻碰上了軟釘子只好默默答應。
▲有面試官抱怨，近期發現不少求職者都不願意在制式履歷上「填身分證」，完整過程曝光也引發話題。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友表示自己被要求印「人事資料表」並且面試當天再帶過去。（示意圖／翻攝自Pixabay）
對此，她也納悶表示「不知道是不是我反應過度，覺得這家公司很摳，我目前四捨五入30歲，第一次碰到這種要求」。而她的經歷分享到網路上後，許多有著相同求職經驗的網友也紛紛回應指出「最近遇到不少間這樣，面了會聽到更多摳門的事情」、「面試到這種公司覺得超神奇」、「遇過，而且還整整 10 面那種，還要填生肖星座出生時辰」、「這種的別去，除了很摳之外代表現場才要看履歷」、「遇過要我印了自己帶去，結過到現場還是再填一份」。
但也有過來人就解釋其實這算是常態多數公司要求現場親簽是為了核對資料真實只是對求職者來說並不友善，「中部很多這種...」、「求職者就是來者是客，這道理公司不懂 那也不用浪費時間跑一趟」、「這種公司很多，不過和摳不摳關係不大，就該公司HR部門的文化或招募制度對求職者不夠友善」、「上市公司也很多這樣，大驚小怪了」。（編輯：楊智傑）
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