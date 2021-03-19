剛出社會起薪多少？碩士女曝「真實數字」　網愣：搞笑嗎

許多剛畢業沒多久的社會新鮮人除了苦嘆工作難找以外，對於現今工作的薪資福利也是不甚滿意，對此，就有一名女網友發文，表示自己碩士畢業，但現在薪水2萬8，貼文一出，也有網友傻眼直呼「搞笑嗎」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「請問大家剛出社會起薪多少」為題發文，表示如果在沒有任何工作經歷，也沒有特殊專長的情況下，大家出社會都拿多少起薪，而她也曝光自己的薪水，並透露自己是私立社科碩士，「我碩畢拿兩萬八，我是不是低端」？

▲有一名女網友透露自己碩士畢業，但起薪只有2萬8，讓網友很傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

也有些人表示，「沒事，我起薪25K」、「還有28K不錯了」、「56000 科技業、但我覺得台灣目前的工資很偏低，想要加薪就要一直瘋狂加班了」。

不過，也有網友建議原PO，「沒特殊專長，至少去考個多益考個700左右，薪水應該就會有三萬上下」、「別急，薪水會隨著你換工作越來越高的」、「自己端不出好菜，當然一切都走勞基法最低標 想要讓人加薪，好歹也拿出個理由吧」。（編輯：郭佩蓉）