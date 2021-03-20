鮭魚是好名！在台日人驚「千萬別叫鮪魚」 超羞原因曝光
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 10:13:28
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，並且開團吃免費壽司。對此，在台灣的日人網紅《日本人的歐吉桑》表示，個人覺得「鮭魚」的名字還不錯，但是千萬不要取名叫鮪魚，並分享背後超羞原因。
《日本人的歐吉桑》提到，看到了鮭魚的名字改不回本名的新聞，個人其實覺得「鮭魚」這個名字還不錯，可以繼續使用鮭魚的名字，也可以尊重自己的新名字，不知道台灣人對鮭魚的形象，但是對日本人而言，鮭魚有很好的形象。他解釋，因為鮭魚長大之後為了繁殖，牠們會游回去自己出生的地方，繁殖之後會死亡，並稱「向死掉游回的樣子，就算面對逆向而水流努力前進的樣子，他們的本能行為讓日本人非常感動」，所以就算名字改不回，也不需要覺得丟臉，鮭魚是個很好的名字，認識日本人時候，可以堂堂正正地自我介紹「私はサケです（我是鮭魚）」。不過，《日本人的歐吉桑》呼籲，「但是！鮪魚是不行！」 鮪魚跟鮭魚兩個都是在日本非常有人氣的食物． 但是千萬不要取名為鮪魚，笑稱「如果在日本，女生自我介紹時候說：我是鮪魚（私はマグロです），聽了這句話大家一定嚇一跳或者笑起來」，因為鮪魚是一種隱喻的日文，男女親密關係中，完全沒有反應的女生被稱為鮪魚（マグロ），所以就算很喜歡吃鮪魚生魚片，女生也絕對不要取這個日文名字。（編輯：賴詠璿）