布丁怎麼吃最美味？學生妹揭6主流吃法：焦糖本體一口吞
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 09:47:32
現代人對於甜點的享受，要求越來越精緻，而市面上常見的「布丁」總分為黑色的焦糖部分及黃色的本體，對此近日就有網友在網路上表示疑惑「布丁該怎麼吃才最美味？」沒想到就有學生妹揭露了6種主流吃法，直言「焦糖本體一口吞」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「布丁的主流吃法是什麼？」的文章表示，「布丁有用勺子慢慢往下挖的，有用吸管吸的，有的會先把他搗爛後再吸」，原PO更接著說「我是屬於打開保持原樣，然後慢慢往下挖，去享受布丁本體到底部焦糖的層次感，自己也可把焦糖跟本體調配組合，有沒有布丁都怎麼吃的掛？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。對於「布丁吃法」的問題，就有一位學生妹網友在網路論壇《Dcard》上PO出6種主流吃法，「『吃法ㄧ：大眾法』，用湯匙一塊一塊，由上而下挖來吃，最單純的吃法，通常杯子會很乾淨；『吃法二：吸吸法』，用吸管吸，會由上往下吸，但可以品嘗到各個層次，上層布丁>中層布丁>焦糖；『吃法三：攪拌法』，用湯匙把布丁攪爛，再用湯匙吃，可以吃到中合的感覺；『吃法四：深層法』，用湯匙由上往下，挖至最底部，一次往上挖，可以吃到每個層次；『吃法五：搖搖杯』，密封的布丁，死命的上下左右、斜上斜下、亂七八糟的『搖』，布丁會有點液態狀，不同於攪拌法，可用喝的；最後則是『終極吃法：狼吞虎嚥法』，直接整顆倒進嘴巴嗑掉，通常杯子會非常乾淨」。網友們看完後紛紛大讚「一口吃不是最爽嗎？」、「放到杯子裡，倒奶茶，用粗吸管吃」、「最常用攪拌法」、「我會先吃黃色部分，最後會剩下焦糖，小時候都說他長得像感冒用糖漿」、「布丁根本是我的愛啊，以上全都嘗試過」、「沒湯匙的時候用吸管吃真的是個好辦法」、「我小時候會先挖到最底層的焦糖把它吃完，再吃黃黃的部分，布丁真的吃不膩啊」、「布丁當然要先把黃色的吃光再一口氣吃掉焦糖啊」、「我是執意要上面的布丁吃乾淨，留下完整的焦糖再喝掉」。（編輯：王柏文）