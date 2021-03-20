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日本街景大勝台灣？居民神分析　更讚2優勢：真的很厲害

編輯中心/綜合報導

2021-03-20 10:05:15

日本街景/JR火車站/東京/日本/Japan/美聯社
▲日本街景大勝台灣？居民神分析，更讚2優勢。（圖／美聯社／達志影像）
說起日本街道，許多民眾的印象可能是「整齊又乾淨」，也因此近日就有網友在網路上表示疑惑「日本的街景是不是大勝台灣？」沒想到就有兩地的居民神分析，更大讚日本在這方面的2大優勢，直言「真的很厲害」，引起熱議。
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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「日本街景是不是亞洲最強」的文章表示，「曾經有一度錯覺台北也規劃越來越好了，至少信義區不錯，不會輸日本」但後來原PO看了其他網友拍的影片後，直言「信義區根本就是被澀谷屌打，而且信義計畫區還是集全國之力打造出來的地方，竟然輸一個鬧區逛街的澀谷，有沒有日本街景亞洲第一強的八卦」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
▲有人點出「古蹟文與化融合」和「城市規劃」為日本街景看起來整齊的2大優勢。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有人點出「古蹟文與化融合」和「城市規劃」為日本街景看起來整齊的2大優勢。（示意圖／翻攝自Pixabay）
網友們紛紛留言表示「看他們的鄉下小城不少都有人行道就覺得棒」、「台灣民族性不改，再過一百年也ㄧ樣」、「台灣的違停先改掉吧」、「大部分人民要配合不違規才有用」、「日本是可以從google空拍圖分出商業區和住宅區的國家」、「光是土地使用分區就差那麼多了，比個屌」、「台灣的大家都不願意都更，都喜歡鐵窗，有什麼辦法」、「日本公共建設很整齊，對比台灣就是事前跟事後規劃的差別」。
更有人點出「古蹟文化與融合」和「城市規劃」為日本街景看起來整齊的2大優勢，「街景除了要有高樓大廈跟整齊乾淨市容之外，殊不知真正完美的市容是與古蹟文化融合又具有特色的城市規劃，除了建築跟街道外觀，還有點是燈光夠搭配好，讓整體更好看，這點日本都有做到，台灣則是沒有」。（編輯：王柏文）
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