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貼心留「四菜一湯」！媽急喊快回家吃　他一看菜色崩潰了

編輯中心/綜合報導

2021-03-20 10:04:59

▲有網友分享媽媽幫他留的「四菜一湯」，菜色曝光後卻讓網友們全笑翻。（示意圖／翻攝自《爆廢1公社》及《pexels》 ）
▲有網友分享媽媽幫他留的「四菜一湯」，菜色曝光後卻讓網友們全笑翻。（示意圖／翻攝自《爆廢1公社》及《pexels》 ）
在外租屋讀書、工作的遊子們總會特別珍惜和家人相處的時光，每次回家吃上父母親手做的飯菜也都超滿足，而許多家長就算無法和孩子同桌吃飯，也經常會貼心的幫孩子留飯菜。對此，就有網友分享，父母幫他準備的「四菜一湯」，貼文曝光後卻笑翻一票網友。
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原PO在《爆廢1公社》貼出與媽媽的對話紀錄，只見媽媽表示「我跟你爸吃完晚餐了，有留了剩菜給你，早點回來」，他好奇留了什麼剩菜，而媽媽也立刻傳菜色照片，結果原PO看了直接回覆「就一樣菜？」沒想到媽媽秒回「怎麼可能！當然是四菜一湯啊！」
▲媽媽的「四菜一湯」，就是把剛剛那一道菜分成四區塊，中間則是菜的湯汁。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲媽媽的「四菜一湯」，就是把剛剛那一道菜分成四區塊，中間則是菜的湯汁。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
聽到有「四菜一湯」，原PO就安心的說「喔喔那就好」，想不到媽媽接著傳一張菜色照，就是把剛剛那一道菜分成四區塊，中間則是菜的湯汁，這讓原PO看了相當傻眼，忍不住說「是親生的嗎？」
「四菜一湯」的照片曝光後，許多網友也紛紛回應，「四菜一湯沒毛病」、「好幽默的一家人」、「這媽媽好有才」、「你真的要懷疑自己是不是親生的」、「笑死了，這四菜一湯好簡便」、「好營養，四菜一湯」、「媽媽這回覆太神了」、「媽媽沒騙你，真的是剩菜」。（編輯：許智超）
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