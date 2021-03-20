「LINE個簽」寫啥好？大學生吐5大狀態 眾狂推：都這樣
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 11:30:00
隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動。因此近日就有網友在網路上發文表示自己看過的「LINE個簽」，更揭露出了5種大多數人會使用的狀態，讓眾人狂讚「都這樣用」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「Line的幾種狀態消息」的文章表示，「剛剛無聊看了一輪手機裡的好友狀態，發現狀態消息大概有幾種」，原PO更列出5大狀態，「『第一種：狀態說明』，『最近很忙，慢回訊息』、『電話壞了，別打來』、『小型賣場，歡迎訊息購買…』；『第二種：鼓勵的話』，『失敗為成功之母』、『做最好的自己』、『只要有實力就會被看見』；『第三種：顏文字及表情符號』；『第四種：歌詞或歌曲』；『第五種：警告別人』，『人不犯我我不犯人』、『我的善良只給善待我的人』」。而原PO則表示自己的LINE個簽是選擇「空白」，同時更疑惑尋問「大家還有看過哪些LINE的個人狀態呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，許多人紛紛分享了自己遇到的個簽狀態及問題，網友們紛紛留言表示「我看過把自己心情全都打在個簽上的，然後隔天就換成隔天的流水帳，看到就覺得好好笑」、「之前高中有人用個簽吵架」、「看到第五種直接笑出來」、「我都是放給自己的話，除非遇到更貼切的句子，不然就不會換」、「以前會放歌詞，但自從有一次放比較傷感的句子，一直被爸媽問怎麼了怎麼了、為什麼這麼負面，就再也不放狀態了」。而大部分網友狂推「顏文字」和「表情符號」是最多人使用的，「放喜歡的顏文字」、「我是表情符號派，LINE買的表情符號，然後我覺得用警告狀態的人都很可怕」、「我的自介就是LINE的表情貼，我每天的日常，從好餓到好飽」、「我都放貓貓表情貼」。（編輯：王柏文）