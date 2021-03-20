弟學測75級分猶豫「資工or醫學」？過來人秒答：一堆轉去
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 10:50:00
許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，不外乎希望得到優渥的薪資待遇。近日，就有網友在PTT女孩版提到，親弟弟學測成績滿分75級分，正在猶豫要選「資工系」還是「醫學系」，貼文曝光立刻引發熱議，較多過來人意見倒向「資工」，並分享背後原因。
原PO表示，親弟弟最近大學學測放榜，「他很努力也很幸運的獲得滿級75級分，但選填志願卻猶豫不決」，爸媽則表示只要他做決定都支持他。原PO卻覺得弟弟可以詢問有相關經驗的人，但家族裡沒有一個相關行業可以諮詢，爸媽也早就退休，離職場很遠。不禁好奇詢問廣大鄉民「請問已經出社會的大家，如果考了滿級分會怎麼選？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多過來人意見一面倒向「資工」，紛紛回應「頂資工薪水不輸醫生，工時也不輸住院醫師」、「資工才是未來」、「想去美國發展，選資工錢（前）景可佳，就算在台灣大公司，薪水發展也不輸醫生，還不用當住院醫生。個人認為資工發展性大些」、「也有不少醫科轉去資工電機」；更有醫師指出「本身是醫師，對資工系這行業沒有說很懂，個人的偏見，如果不排斥出國工作，且想早點退休那就資工，未來的顯學，但如果有創業精神，想當老闆，覺得工作一輩子理所當然，可以考慮醫師，但是以目前的醫療環境，我是建議資工啦」。不過，也有網友表示「我資工的，個人認為醫師屌打工程師」、「資工現在好，不代表未來好，但醫生一定不會廉價」、「認真醫生，因為工作機會不會被綁死在一個區域」、「牙醫感覺不錯」、「你問醫師，他們會叫你選資工。你問資工，他們會叫你選醫師」。（編輯：賴詠璿）