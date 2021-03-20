喪妻決定再娶！前岳母出席送「1禮」 他一看秒取消婚禮
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 11:21:21
雖然常聽到家庭紛爭的事件，但其中也有不少溫馨故事。大陸有名男子是個孤兒，結婚後岳父母對他視如己出，但遺憾的是老婆早逝，男子之後再婚時，想邀請前岳母代替自己的母親出席，沒想到對方送來一個盒子，讓他一看決定取消婚禮。
根據《網易新聞》報導，《五月談感情》專欄分享一則感人的家庭故事，有名男子阿翔（化名）是個孤兒，由於母親難產早逝，爸爸也已經離家出走，因此他從小就是跟奶奶一起長大，但奶奶過世後，失去方向的阿翔最後決定，把家裡的地賣掉，拿著一筆錢完成了學業。而阿翔在18歲打工時遇到了妻子，兩人陷入愛河後，在他滿21歲後就步入禮堂，之後阿翔也住進了妻子家裡，而岳父岳母對待他相當好，得知阿翔的背景後更是對他視如己出，這也讓他相當感動，但結婚3年後，妻子卻不幸出車禍過世，一家人頓時陷入悲傷的情緒。岳母為了不耽誤阿翔，指出「既然女兒過世了，阿翔也沒有必要再照顧倆老」，要他尋找新的人生，但阿翔離開後，每個月還是固定匯錢給岳父岳母，後來經過朋友介紹認識了新對象，經過幾番思考後，決定要再婚，而他也邀請前岳母代替母親的位置出席，希望得到她的祝福。沒想到婚禮當天，前岳母真的來了，還給了阿翔一個盒子，想不到他一打開，裡面竟是「阿翔一直以來寄的錢」，岳母也解釋「她都把錢存下來，就是打算等阿翔再婚的時候給他用」，這時他才知道自己更應該照顧岳父母，但無法跟新對象談攏，所以就決定取消婚禮，來報答岳父母給他的溫暖。（編輯：許智超）