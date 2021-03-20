6歲兒喝羊奶遭路人嘲諷！小孩曝「受傷心聲」 媽媽氣炸
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 11:46:19
許多人小時候家裡都訂過羊奶，羊奶和牛奶一樣都是非常普遍的幼兒食品，富含營養價值，受到不少民眾喜愛。不過有位媽媽透露，自己6歲的兒子正在喝羊奶時，想不到卻遇到一位怪人嘲諷「這麼大了，還在喝羊奶喔？」當場讓她好傻眼，兒子回家後更透露「受傷心聲」，讓媽媽好心疼。
有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己的兒子自從斷母奶後，就一直喝羊奶到現在快6歲。而在今天兒子喝羊奶時，卻遇到一個莫名奇妙的怪人過來劈頭就說「這麼大了，還在喝羊奶喔？」原PO不禁傻眼，心想「到底關你屁事」，兒子當場沒說什麼，但回家之後卻默默表示，「我不喝羊奶了，因為我長大了！」讓原PO聽了好心疼，不禁納悶「喝羊奶跟幾歲什麼關係呢？我媽現在60多了也在喝！」更在文末附上許多哭臉符號，看起來十分無奈。網友紛紛在底下留言回覆說，「喝羊奶總比喝飲料好吧，到底關他屁事」、「狗嘴吐不出象牙」、「那個人真的是住海邊餒」、「喝羊奶怎麼了嗎？擋到他家wifi？」、「羊奶很好耶！自己快40也每天喝啊」、「6歲怎麼就不能喝了」、「我兒子到現在小五，也還在喝啊」、「喝羊奶還有限年齡喔，那些人是閒閒沒事做了嗎」。（編輯：倪浩軒）