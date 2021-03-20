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到才知「送肉粽」現場！外送員目睹送煞全程　見4字氣瘋

編輯中心/綜合報導

2021-03-20 14:14:31

▲客人點餐惡作劇，直接填地址到「送煞」地方，讓外送員氣炸。（合成圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
▲客人點餐惡作劇，直接填地址到「送煞」地方，讓外送員氣炸。（合成圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。不過，昨（19）日深夜一名台中外送員氣炸在臉書社團《外送員的奇聞怪事》抱怨，有客人點餐惡作劇，直接填地址到「送煞」地方，他到場才發現，顧客名稱甚至惡搞為「好吃喔肉」，讓他崩潰直呼「求東海收驚的地方！」
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該外送員表示「現在的人素質涵養這麼差嗎？惡作劇直接地址填送煞地方，偏偏剛好我接到」。昨晚他接到一張訂單，送到台中大肚區中沙路的某門牌，一到場才發現正在舉行「送肉粽」儀式。
該地點公告「如非必要請勿在外逗留，以防沖犯，沖猴42歲、馬56歲，如有造成不變之處請見諒」，時間則為晚間9點至凌晨12點，做完法事將送上貨車，沿路用貨車載至出海口。此外，原PO傻眼直呼「最白目的是名字（客人）還叫『好吃喔肉』」，一連串經過讓他相當無言，發文尋求東海收驚的地方，事後表示已經先燒平安符擦拭身體了，隔天一早會去拜拜加收驚。
▲客人點餐惡作劇，直接填地址到「送煞」地方，讓外送員氣炸。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
▲客人點餐惡作劇，直接填地址到「送煞」地方，讓外送員氣炸。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
貼文一出隨即引發熱議，網友們也忍不住撻伐「有夠缺德」、「這有夠惡意的，太扯了」、「我覺得喪家也很衰，家裡走人要做法事已經夠難過了，公布自家地址是好意提醒附近民眾要避開，結果卻被拿來惡作劇」、「沖煞會直接沒命，不要開玩笑，小時候見過這儀式，法師功力不夠直接掛了」、「太誇張這種也拿來開玩笑」。
事實上，傳統習俗中，「送肉粽」為有人上吊自縊身亡，擔心亡魂滯留在現場、怨氣太重會找其他人「抓交替」，委請道士舉辦法事，送走亡魂自縊時所使用的繩子和其它物品，沿路走到海邊進行焚燒，儀式在鄉下地區較常見，且有許多習俗和禁忌須遵守。（編輯：賴詠璿）
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