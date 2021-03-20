她想在新北買房！70K男友寧租屋 「背後原因」讓網力挺
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 12:42:57
近年來台灣房價不斷上漲，不少人儲蓄多年，就為了能買到屬於自己的一棟房子。對此，就有網友抱怨，最近與男友討論婚事時，她想在新北買1200萬的房子，但對方卻不買單，讓她忍不住直呼「自己也渴望有安定歸屬，有這麼難嗎？」貼文一出也引起熱議。
原PO在《靠北女友my girl》表示，自己是醫療人員，月薪40K，而男友是電子工程師，月薪超過70K，每年7月還會有一筆分紅獎金，因此她知道男友的存款很多，「甚至不用貸款就可以買新北部分區域的房子」，但最近在討論婚事時，卻因為買不買房而吵架。原PO提議，如果在新北買1200萬元的房子，「男友拿600萬出來，我也願意拿出200萬元，總共800萬元頭期款」，剩下400萬元貸款，就由兩人一起分攤，房子還要登記兩人的名字，沒想到男友聽完卻直接拒絕，「1200萬元的房子太貴，根本不需要浪費錢」。男友認為，只要在台北租房子就好，兩人一起住只要一萬元租金，等到退休後，他就打算回南部老家「這樣可以省下買房子的錢，享受生活 」，這讓原PO完全無法接受，因為兩人的年紀早已奔4字頭，自己也渴望有安定歸屬，忍不住說「明明就是有能力做到的事，給自己未來的老婆一個安全感，有這麼難嗎？」貼文曝光後，網友們卻不認同原PO的想法，「男方的投資觀念應該很好（能存千萬），買房不是他的主要目標（退休後回老家），男方目前專注在退休後的被動收入」、「其實你男友的思路很好，他考慮的是以後的生活」、「要別人多出一倍心血，真是站著說話不腰疼啊」、「不如你600他200共同持有試試」、「妳先拿600萬出來，再談安定」。（編輯：許智超）