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俄羅斯也有鮭魚之亂！店家logo刺身上換免費披薩　網擠爆

編輯中心/綜合報導

2021-03-20 13:12:53｜2021-03-20 13:28:22

▲俄羅斯也曾上演「鮭魚之亂」，把店家logo刺在身上就能免費吃披薩，一時掀起刺青潮。（圖／翻攝自@marya_tatoo_gallery的IG）
▲俄羅斯也曾上演「鮭魚之亂」，把店家logo刺在身上就能免費吃披薩，一時掀起刺青潮。（圖／翻攝自@marya_tatoo_gallery的IG）
近來知名壽司店舉行與「鮭魚」同音同字可享免費活動，結果不少人衝去戶政事務所改名。改名熱被戲稱為「鮭魚之亂」，不僅全台關注，更登上各大國際媒體版面，成為另類「台灣之光」。不過類似的行銷手法並非首見，俄羅斯也曾在3年前上演「鮭魚之亂」，披薩店舉辦活動，把店家Logo刺青在身上就能免費爽吃披薩，結果也引發刺青熱，讓店家不得不緊急喊停。
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據《BBC》報導，這起俄版鮭魚之亂發生在2018年，當時知名連鎖披薩店達美樂推出活動，只要你在社群網路上秀出身上顯眼位置的達美樂Logo刺青，便可以獲得一份保證書，憑此證書能夠免費爽吃披薩一百年、每年免費披薩上限一百份，等於吃好吃滿的話，最多可以吃一萬份免費披薩。
▲許多俄羅斯民眾跑去刺青換披薩。（圖／翻攝自@not_real_snork的IG）
▲許多俄羅斯民眾跑去刺青換披薩。（圖／翻攝自@not_real_snork的IG）
結果就像部分台灣民眾毫無猶豫去改名一樣，俄羅斯人也無所畏懼的立即衝去刺青，當時在社群網路上掀起一波「我達美樂，我驕傲」的打卡熱，許多人都在秀自己的刺青以及免費披薩。
▲許多民眾跑去刺青。（圖／翻攝自@ngsk_ink的IG）
▲許多民眾跑去刺青。（圖／翻攝自@ngsk_ink的IG）
達美樂發現事態不秒，火速修改規則，先是要求刺青圖案面積必須超過2公分，接著又嚴格定義「身體顯眼位置」。眼見還是無法勸退，達美樂遂強調百年披薩免費保證書只限量發放350人，讓活動在5天內提前早早結束。
▲掀起披薩刺青熱潮。（圖／翻攝自@marya_tatoo_gallery的IG）
▲掀起披薩刺青熱潮。（圖／翻攝自@marya_tatoo_gallery的IG）
不過《BBC》指出，雖然達美樂急踩煞車，但還是有不少民眾依舊前往刺青，持續在社群網路上發文。而達美樂也都有聯絡這些民眾，給予不同程度的優惠補償。只能說無論在哪個國家，真的不要小看社群網路時代下，人們想要獲得免費招待的決心。（編輯：倪浩軒）
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