遭要求施工「不能有聲音」！承包商臉綠：知道在說什麼嗎
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 14:36:17
真的是最高品質靜悄悄？有位擔任裝潢施工承包商的網友表示，客戶要求他「施工不能有聲音」，讓他無奈直呼「妳知道妳在說什麼嗎？」文章一出引發熱議，有網友笑稱要求無理就像「可以生小孩，但腳不能打開」，打趣形容是「施工奇案」。但也有其他同業緩頰，認為可能是要求「沒有敲打」的輕施工，並指出許多大樓都會要求無敲打工程排在六日，「很正常」。
有位網友在臉書社團《爆怨公社》發文，原PO是裝潢工程水電的從業人員，抱怨自己遭到客戶要求「施工不能有聲音」，原PO連寫3次強調自己的無奈，直呼「可以施工，但不能有聲音！小姐！妳知道妳在說什麼嗎？」許多聲援原PO的網友紛紛在底下留言回覆說，「奇葩啊！施工哪有沒聲音的」、「可以活著但是不能呼吸」、「就跟她說：小姐我會當作沒聽到你說話的聲音」、「你可以吃飯但是嘴巴不能打開來」、「妳可以要求，但是絶對辦不到」、「我們也需要垃圾焚化爐，但不能蓋在我家附近」、「乾脆說師父施工不能用手好了」。但也有網友認為，「無聲施工就是這樣的呀，通常在例假日施作。平日的辦公大樓也只能無聲施工。無聲不是真的指無聲，是一般居家講話聲音以內都可以接受，別打牆鑽牆釘牆都行」、「很簡單的道理啊，例如六日很多公司大樓不給施工但是只要沒有敲打就可以施工」、「施工時間分配得當，無敲打工程就會排在六日，我以前做的水電、空調很多場所六日都是如此要求」、「許多社區大樓規定假日不能施工，但無聲施工可例外，例如補土、刷油漆、燈具安裝、玻璃安裝...等」。（編輯：倪浩軒）