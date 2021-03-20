房東阿姨送手搖飲！他見「品名」傻眼 網笑：不想努力了
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 15:15:09
租屋時大部分人都會篩選環境，除了要能住得舒適外，也希望能在找房過程中遇到理想的房東，以利入住後方便雙方溝通。近日，就有網友分享，他收到房東阿姨送的飲料，但上面的「三個字」讓他相當懷疑，貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
原PO在《爆廢1公社》貼出一張照片，只見他手上拿著一杯連鎖飲料店的手搖飲，但仔細一看就會發現，這杯飲料的品名「愛你柚」音似「愛你喔」，這讓他忍不住好奇問「房東阿姨買了這杯飲料送我，請問該注意什麼？」許多網友看完也開玩笑說，「你不用努力了！」、「跟阿姨說你不想努力了」、「以後你也能當房東了」、「有很多方法支付房租的意思」、「晚上好好表現」、「注意穿體面一點⋯人生準備起飛」、「記得不要遲繳房租」、「少冰的意思是淡淡的喜歡你，所以你要控制一下，不然會嚇跑阿姨」。不過，也有不少網友認為，房東阿姨根本沒有任何意思，「想太多了啦，乖乖繳房租」、「沒別的意思，提醒你記得繳房租」、「想太多了，這只是買十送一的贈品飲料」、「只是剛好多一杯，想太多了啦」、「你是不是忘記繳房租了」、「下個月漲房租，先給你甜頭」。（編輯：許智超）