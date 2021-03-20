「空中女王」最後一瞥 華航747-400今除役飛行
記者李春台/桃園報導
2021-03-20 15:11:24
桃園機場北側觀景台今（20）日上午6點半一開放，就湧進了100多位航空迷，因為今天是有著「空中女王」稱號，華航最後一架波音747，編號B-18215航機執行最後一次飛行任務的日子。
桃園機場今天上午原本大霧，能見度很低，但到了接近中午時刻，大霧逐漸散去，11點49分左右，「女王」被緩緩推出停機坪，推出機坪時華航也安排了兩架飛機在左右兩側「送別」，之後她在北跑道順利起飛後直奔日本，將在富士山上空繞行一圈，於下午17點10分左右返回桃園機場結束這次最後一趟飛行任務。今天執行最後除役飛行任務的這架波音747-400客機，是由波音公司2005年4月最後生產交付中華航空的最後一架波音747。波音747是全球首款生產的廣體民航機，有「空中女王」及「巨無霸客機」等稱號。華航目前還有4架747-400型客機，因應新冠肺炎的衝擊，將陸續進行汰換除役。 許多航空迷早上6點多就到機場來，甚至有許多人昨晚就睡在機場，今天一早6點半觀景台一開放就進來卡位準備拍攝「女王」今天最後一趟的飛行任務。航空迷黃先生說，數個月前聽說「女王」要除役了，就決定要來見證她的最後一次飛行，感覺她就是自己的一位老友或是長輩，每見一次面都會少一次再見的機會了，所以今天特別一早搭機捷來拍拍她最後離開的樣子。