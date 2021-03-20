還好嗎？「拜登摔」成推特熱門關鍵字 趣味惡搞圖紛出籠
編輯中心/綜合報導
2021-03-20 16:16:50
美國總統拜登（Joe Biden）由於已是78歲高齡，加上先前數次於公開場合說錯話或搞錯狀況，而引起外界對他身體狀況的擔憂。19日他搭乘專機空軍一號（Air Force One）前往亞特蘭大訪問時，被拍到在登機走道上連摔3次的畫面，更是掀起熱議。
雖然拜登最後穩住身子，站穩後順利走入飛機，更不忘回身向眾人揮手致意，但在短短登機走道上連續踉蹌3次的畫面，還是立即在網路瘋傳，更掀起網友的創意惡搞風潮。「拜登摔（Bidenfall）」成為推特熱門關鍵字，輸入「拜登摔」就能看到網友的討論串，有人幫拜登的登機走道合成出一張椅子，從此拜登可以優雅地坐在椅子上登機，不用再擔心摔倒。還有人把拜登摔倒和NFL運動員合成在一塊，也有網友把拜登與《火影忍者》的人物P在一起。不過也有支持拜登的網友為他緩頰，翻出1975年美國總統福特（Gerald Ford）的影片，當時福特也曾在下機時摔倒，認為人有失足、無傷大雅。更有網友秀出美國新冠肺炎死亡人數遞減的統計圖，妙解所謂的「Bidenfall」是指有效控制疫情，讓死亡人數墜崖般減少。對此插曲，白宮則回應表示，拜登身體狀況無虞，只是因為當時戶外風太大才會走不穩，而且拜登也並未因此受傷。（編輯：倪浩軒）