NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

還好嗎？「拜登摔」成推特熱門關鍵字　趣味惡搞圖紛出籠

編輯中心/綜合報導

2021-03-20 16:16:50

▲美國總統拜登在登機時連續踉蹌，健康狀況引發外界關注，更成為網友最新發揮創意惡搞改圖的素材。（圖／翻攝自@PFN365和@KyleKashuv的推特）
▲美國總統拜登在登機時連續踉蹌，健康狀況引發外界關注，更成為網友最新發揮創意惡搞改圖的素材。（圖／翻攝自@PFN365和@KyleKashuv的推特）
美國總統拜登（Joe Biden）由於已是78歲高齡，加上先前數次於公開場合說錯話或搞錯狀況，而引起外界對他身體狀況的擔憂。19日他搭乘專機空軍一號（Air Force One）前往亞特蘭大訪問時，被拍到在登機走道上連摔3次的畫面，更是掀起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然拜登最後穩住身子，站穩後順利走入飛機，更不忘回身向眾人揮手致意，但在短短登機走道上連續踉蹌3次的畫面，還是立即在網路瘋傳，更掀起網友的創意惡搞風潮。
「拜登摔（Bidenfall）」成為推特熱門關鍵字，輸入「拜登摔」就能看到網友的討論串，有人幫拜登的登機走道合成出一張椅子，從此拜登可以優雅地坐在椅子上登機，不用再擔心摔倒。還有人把拜登摔倒和NFL運動員合成在一塊，也有網友把拜登與《火影忍者》的人物P在一起。
▲網友發揮創意替拜登改圖。（圖／翻攝自@KyleKashuv的推特）
▲網友發揮創意替拜登改圖。（圖／翻攝自@KyleKashuv的推特）
▲網友發揮創意替拜登改圖。（圖／翻攝自@ColadaDerrick的推特）
▲網友發揮創意替拜登改圖。（圖／翻攝自@ColadaDerrick的推特）
▲網友發揮創意替拜登改圖。（圖／翻攝自@PFN365的推特）
▲網友發揮創意替拜登改圖。（圖／翻攝自@PFN365的推特）
不過也有支持拜登的網友為他緩頰，翻出1975年美國總統福特（Gerald Ford）的影片，當時福特也曾在下機時摔倒，認為人有失足、無傷大雅。更有網友秀出美國新冠肺炎死亡人數遞減的統計圖，妙解所謂的「Bidenfall」是指有效控制疫情，讓死亡人數墜崖般減少。
▲有網友妙解所謂的「Bidenfall」是指有效控制疫情。（圖／翻攝自@QasimRashid的推特）
▲有網友妙解所謂的「Bidenfall」是指有效控制疫情。（圖／翻攝自@QasimRashid的推特）
對此插曲，白宮則回應表示，拜登身體狀況無虞，只是因為當時戶外風太大才會走不穩，而且拜登也並未因此受傷。（編輯：倪浩軒）
關鍵字

NOW民調中心

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
39.23%60.77%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
26.53%73.47%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
80.36%19.64%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
3.03%96.97%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀