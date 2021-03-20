都沒性生活！人妻「每月3次」找牛郎　苦嘆：有生理需求

許多情侶婚前感情融洽，但婚後卻因為生活上的各種大小事導致不愉快，對此就有一名女網友發文抱怨，表示她和老公結婚15年，倆人已經沒有任何激情慾望，但「無性」生活也讓她受不了，於是開始找牛郎，但內心卻有極大罪惡感，不知該如何解決，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在臉書粉專《靠北老公2.0》發文抱怨，表示自己目前38歲，是個已婚的白領衣袖上班族，而和老公已經結婚15年了，也生了2個兒子，但原PO和老公倆人卻早已經沒了想碰對方的慾望，讓婚姻出現了紅燈。

原PO繼續說道，沒了性的生活讓她很受不了，但因為老公不肯離婚，所以她都是找牛郎解決，卻感到滿滿的「罪惡感」，「我感到罪惡感，但生理有需要，雖然38歲，但我不去碰以外的感情，我都是找牛郎，一個月2-3次」，可是這樣的情況也讓原PO很無助，「該怎麼辦，對不起婚姻？大家有方法可以教我嗎」？

▲一名人妻無奈發文，表示自己和老公結婚15年了，但現在都已經沒了性生活，讓她每月找牛郎3次，卻有罪惡感，不知怎麼辦。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

也有網友表示，「夫妻間應先溝通一下，溝通不成再訴請離婚」、「先離婚再找牛郎吧，不然對你離婚官司很不利」、「要找男人要先離婚，相對的男生也是一樣，除非你們雙方都講好可以外找，不然實在是無法接受」。

不過該貼文下方的留言處，也意外讓許多網友歪樓，「一個月2-3次手骨蠻粗的」、「哪裡有牛郎，帥嗎，一次多少，揪團去有沒有打折」、「好奇花多少錢一次」、「這樓.....歪的挺嚴重的，有沒這麼誇張啊」、「超歪的樓」。（編輯：郭佩蓉）