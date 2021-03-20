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借小三130萬！他浪漫喊「借你1萬年」反悔　法院判：免還

編輯中心/綜合報導

2021-03-20 19:07:31

鈔票
▲一名中國男子隱瞞自己已婚身分與小三同居，更豪邁轉帳百萬給對方喊話「借你一萬年」，事後反悔卻告上法院。（示意圖／ NOWnews資料照）
中國江蘇省蘇州市一名張姓男子多年前出軌李姓女子並同居，更隱瞞自己已婚身份，借了人民幣30萬元（約新台幣131萬元）給對方。原先李女主動說要寫一份借據，但張男卻拒絕，更自認浪漫表示「如果非要寫借條，非要加上一個期限的話，那就借一萬年」，沒想到分手後卻要求李女還錢甚至告上法院。
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根據陸媒《澎湃新聞》、《搜狐新聞》報導，張男2017年認識李姓女子，當時不但謊稱自己已經與妻子離婚，更在熱戀期間主動匯款約新台幣131萬元給李女，註明是「離婚保證金」，同時拒絕李女主動寫借據的要求，模仿電影《大話西遊》裡的台詞，自認浪漫的表示「如果非要加上一個期限的話，那就借一萬年」。
▲一名網友好奇「為何提分手的人要哭」，貼文一出，也有不少過來人抖出揪心內幕，表示「提分手的人不見得是不愛了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲張男熱戀期間主動轉帳大筆款項給女友，更浪漫喊「借你一萬年」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
不料過沒多久兩人關係出現裂痕，決定結束同居，而張男因心生不滿而主動糾纏，李女則打算賣房還款，張男卻又表示只要兩人能恢復戀愛關係，這筆錢就當作是「交往保證金」不還也沒關係，但經李女拒絕後兩人最終吵到對簿公堂，交由法院判定。
相城法院認為，李女收錢後主動要求給借據，但張男以「加個期限一萬年」等話語拒絕，認定兩人金錢往來屬於「贈與」關係而非借貸關係。此外，張男更因為隱藏已婚身份與李女同居，期間更導致李女懷孕、流產，結束同居後更以返還款項為由要求繼續交往，行為違背公序良俗與誠實信用原則，因此判張男敗訴。（編輯：楊智傑）
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