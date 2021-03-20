畢業後當冷氣工！他傻眼「讀大學沒用」　眾愣：你試試看

許多人高中畢業後通常都會選擇繼續升學，認為拿到大學學歷，對未來找工作多少有幫助；不過也有些人認為如果選錯科系，那也只是白讀，所以高中畢業後就直接投入職場，對此，就有一名網友好奇「讀大學是不是很沒用」，貼文一出，掀起熱議。

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該名網友在PTT以「讀大學484很沒用」為題發文，表示他今（20）日去裝冷氣時，剛好聽到一群工人坐在地上聊天的對話，一旁則有一個看起來較「菜」的水電工在整理配線，而當時工人們正在聊到朋友的兒子讀大學了，豈料就有一個人突然大喊「讀大學沒用啦，還不是來這邊做工」。

下一秒菜鳥水電工的師傅就很生氣地回應，「XXX，你以為人家跟你這個國小畢業的一樣，只會做沒頭腦的哦」，但當時那個菜鳥水電工似乎也當沒聽到，繼續做自己的工作。聽完這些對話，也讓原PO和他老闆很尷尬，「因為我們也都大學畢業跑來做冷氣的，想想好像沒錯，真的要做技工也沒必要讀大學欸？如果讀大學完的工作跟唸得科系沒什麼關係，真不是讀大學就是幾乎沒什麼用啊」？

▲一名網友在PTT發文，他表示自己畢業後就去當冷氣工，那麼讀大學是不是沒用，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

也有網友表示，「問題就在不確定有沒有用啊，如果目標明確是真的不用讀沒錯」、「像這種我一定說，不是唸大學沒用，是你唸的大學和科系沒用，如果唸大學沒用，那些頂尖精英還幹嘛唸書，都去做工就好了」、「看你的工作性質跟內容阿，要當工地師傅的話大學學歷本來就不是必須的」。

另外，還有網友指出，「可以試試看啊，當其他的人都有讀，你高中畢業而已，老闆幹嘛先錄取你」、「你可以不讀啊，老闆看到你學歷會怎樣就不知道了」、「工作必須科系吧」、「有些工作不是要某某科系嗎」、「沒有東西真的沒有用，看你怎麼用」、「不知道有沒有用，但生活圈跟腦子絕對不一樣」。（編輯：郭佩蓉）