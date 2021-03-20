老公堅持住月中！她愣「幹嘛逼我」　曝背後原因網全臉綠

懷孕生子對女人來說是一件相當辛苦的事，因此若能在生產後住進「月子中心」好好休息，也是許多女性所嚮往的，但也因為價格不便宜，讓不少人打消念頭，不過就有一名女網友表示老公和婆婆堅持要她「產後住月中」，可是她卻一點也不想要，也透露背後原因，貼文一出，網友全傻眼。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「為什麼要逼我住月中」為題發文，表示老公和婆婆堅持要她產後住在月子中心，但也因為自己個性孤僻，不喜歡和陌生人說話、互動，當初和老公也是大學開始交往，後來結婚，「總之，我的人生並不是那種開朗型，只要和陌生人講話，我就會莫名緊張，很擔心說錯話或做錯事，已經有好幾次因為我太緊張、說話太小聲，惹得對方不開心的事情發生」。

以上那些問題原PO都知道是自己不好，需要改變，「但真的很難」。也因為老公疼她，前幾天更興奮地向她透露，其實他早已經預定好月子中心，就連訂金也付了，就是希望讓原PO生完小孩可以到月中好好度個假，「我知道他是好意，但我想到要面對一堆陌生的護理人員我就好害怕，我試著和他溝通我還是希望在家就好，但是他就有點生氣，畢竟錢也付了」。

▲一名女網友發文抱怨，表示老公和婆婆堅持要她產後住月子中心休養，但她卻不想要，曝光原因後，網友全傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

貼文一出，網友全傻眼，「你有什麼事嗎，護理師不會一直出現在你的房間裡好嗎，我反而覺得月中非常適合孤僻的人，與世隔絕，超級無聊的啦！護理師忙得要死，如果不是你有問題要找他們，基本上他們不會一直打擾到你的」、「妳真的是！不知道該怎麼說妳餒，住月中超讚的，我都住到不想回家了」。

不過也有網友針對原PO的個性給出建議，「你是不是要求助心理醫生，看起來有點嚴重影響你的生活」、「你這種個性在家坐月子很難不產後憂鬱，因為面對新生兒你什麼都不會」、「我都覺得自己很內向孤僻了，但原PO好像更嚴重點，或許需要尋求一些協助，求助醫生」。（編輯：郭佩蓉）