「跑跑卡丁車」開上國道三號！行家揭真相：這台要破百萬

行駛在國道上除了名貴跑車會讓人側目外，遇到「長相特殊」的車輛也會讓駕駛忍不住多看一眼。今（20）日就有名駕駛在國道三號上發現，身邊竟然有台「卡丁車」呼嘯而過，由於外型比一般汽車還小，看起來就像賽車場常見的卡丁車，畫面曝光後也掀起網友的好奇討論。

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這名網友在臉書社團

《爆廢公社二館》

公布巧遇卡丁車的畫面，同時表示「國三巧遇跑跑卡丁車，從旁邊呼嘯而過的聲浪我喜歡……這個坐上面跑高速的感覺應該很爽」，更在留言補充當時自己看到有五六台往南下方向行駛，「只是覺得很新奇沒在路上看過拍下來！」。

▲「卡丁車」車輛大小比起路上常見的汽車還要小。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

▲駕駛表示當下經過的「卡丁車」們有五、六台，猜測是要參加車聚。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

不少愛車網友也被卡丁車的外型吸引，紛紛留言表示「沒戴安全帽好像很奇怪但是開車又不用戴安全帽」、「氮氣加速」、「快丟龜殼」、「趕緊丟根香蕉皮～」、「有錢人的生活就是這麼樸實無華且枯燥」，但也有網友好奇「好矛盾，這台車會不會進隧道窒息啊」、「他是不是可以從大車下面穿梭 …」、「大車噴顆石頭很刺激」。

事實上，也有內行網友解釋，這台車應該是英國知名汽車品牌卡特漢姆（Caterham）旗下的復古賽車，一台要價超過新台幣200萬元，「老實說，真的沒有很好開，因為是復古賽車，很多現代化設備都沒有，有幸開過」、「察德曼 super7」、「2百多萬一輛！」。（編輯：楊智傑）