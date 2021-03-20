油漆30坪師傅收5萬！他一算「半個月賺10萬」愣：缺人嗎

真正的專業無價！台灣社會上有許多水電、油漆師傅必須忍受工地環境悶熱，辛苦工作又未必受到社會大眾的尊重，甚至會有外行顧客嫌棄報價太貴，導致真正的老師傅想找接班人相當困難。近日就有名男網友表示，自己請油漆師傅幫家中環境重新上漆，對方報價後他推算半個月就能領10萬，讓他不禁直呼「還缺人嗎？」。

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這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享施工經驗，他提到自己有一處30坪的空間需要重新上漆，因此以5萬5000元的價格找來了師傅幫忙處理。原PO表示，師傅看起來有點年紀，工作時甚至會撥放日本演歌邊聽邊工作，而且在上漆過程中就連牆壁的壁癌、龜裂處都被師傅完美修補。

▲原PO提到師傅邊工作時還會邊聽日本演歌放鬆。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

他也紀錄下施工過程，短短的12天過程中師傅就將上水泥、批土、拋光批土、塗防水漆等等工法細緻的完成，離開前還告訴原PO「你要的清水模效果 ，我用一般灰漆做好了，晚上還有另一場先走了，有問題再反應」，而聽完這番話的他稍微推敲了一下，也忍不住表示「早晚各做兩場⋯那師傅半個月領10萬？還⋯還缺人嗎⋯？」。

▲工程告一段落後原PO也相當滿意師傅的好手工。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

許多網友看見施工過程也紛紛讚嘆「做成這樣5.5萬很合理」、「聽日本演歌…這個師傅工作一定有相當質感」、「只有我覺得5.5萬便宜？專業是無可取代的」、「現在師父半個月可以領十萬，在這前面不知道付出了多少尊嚴跟吃了幾年泡麵」、「細工 超佛！不貴！會聽演歌都是正老師父了」

另外也有內行網友表示其實技術功夫真的值這個價錢，「我自己就是油漆工，看得出來有用心做，他有壁癌和清水模要處理，工法上本來就很費工了，如果隨便做，屋主會給錢嗎，其實不懂的人才會以為賺很多，但都不知這卻是靠技術才能做的漂亮」、「這個5萬5真的很值得，師傅這樣的手藝跟功夫絕對超過這個價格，而且他還加碼幫你把沒講到得都處理了，真的很划算」。（編輯：楊智傑）