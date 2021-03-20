台灣少子化「為何房子還一直蓋」？釣內行抖關鍵：誰說的

台灣少子化問題日益嚴重，許多年輕人因為薪水負擔不起孩子，乾脆選擇不婚不生，然而在房市上卻絲毫看不出影響，每年新成屋建案仍然不斷推出，對此，就有網友相當不解，「少子化嚴重，為何房子還一直蓋」，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT以「臺灣少子化情形嚴重，房子一直蓋給誰住」為題發文，表示自己住在新北市，但距離他家走路不到10分鐘的距離內，就有高達5棟高樓正在興建，且都是10層樓以上的住宅大樓。

但看到這樣的情況也讓原PO相當不解，「阿可是臺灣不是沒人要生小孩了，這樣一直蓋、一直蓋是要給誰住？還是其實臺灣的房子本來就不是蓋給人住的」？

▲有網友在PTT好奇「臺灣少子化情形嚴重，房子一直蓋給誰住」，貼文一出，也有網友抖出關鍵。（示意圖／取自unsplash）

不過，也有不少知情網友點出「一直蓋房」的關鍵原因，表示其實是要「貸款」用，「誰跟你說房子是用來住人的？一直都是拿來貸款用的啊」、「房子是蓋來抵押圈更多的錢，錢都借了，就不需要擔心有沒有人住的問題，尤其利率這麼低，就算爆了，銀行先死，政府會救」、「蓋起來是貸款用的，誰跟你住人」、「這是蓋來抵押給銀行套取現金的物件，又不是拿來住的」、「現在建築業已經不是為了蓋房子給人居住，這麼簡單的目的了，蓋房子後面牽涉到的層面很廣」。（編輯：郭佩蓉）