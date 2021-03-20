淘金挖到寶！全球「僅6顆」隕石出土　博物館570萬求收購

台灣東北角的金瓜石地區曾經吸引許多淘金客前往，不過隨著全世界的淘金熱潮逐漸退去，許多採礦區也變成觀光勝地。不過近日在澳洲就有兩名男子尋寶時發現，手中的金屬探測器對某處發送強烈的訊號反應，挖出來經過鑑定才得知，原來這是顆有著46億年歷史的隕石，最後更以20萬美元（約新台幣570萬元）的高價出售給博物館。

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綜合《每日郵報》、《Metro》等外媒報導，澳洲有一對淘金伙伴在昆士蘭州（Queensland）發現了這顆歷史悠久的隕石，當時其中一名男子麥克瑞（Paul McRae）手持的金屬探測器發出訊號，與夥伴米勒（John Miller）挖掘了兩個小時後終於挖出一顆外觀看似一般石頭的沉重巨石。

▲麥克瑞與米勒。（圖／翻攝自澳洲地球科學局（Geoscience Australia））

經過一個月後，兩人將巨石載到澳洲地球科學局（Geoscience Australia）鑑定，報導指出，國家礦物化石收藏館的館長佩特柯夫斯基（Steven Petkovski）原先以為兩人和其他曾經帶著普通石頭來鑑定的民眾一樣，直到他親眼看見放置在後車廂的石頭才敢篤定這是顆來自宇宙的鐵隕石。

▲經鑑定後發現這顆巨石是稀有的 鐵鎳隕石。 （圖／翻攝自澳洲地球科學局（Geoscience Australia））

報導中提到，科學家認為這類型的隕石相當稀有，可能是小行星的金屬核碎片，全球目前只發現過6個，而這是除了美國發現的1個以及南極發現的4個當中，重量最重也是最大的鐵鎳隕石。澳洲地球科學局最終也決定用20萬美金從幸運的麥克瑞手中買下，更策畫了一檔特別的

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邀請全球民眾一同欣賞隕石之美。（編輯：楊智傑）