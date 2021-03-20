搭公車選「走道」位置超自私？眾秒搖頭　揭1地雷最煩人

不少學生、上班族會選擇搭乘公車通勤，不過也因為公車上座位有限，通常在尖峰時刻的座位都是一位難求，對此也有一名女網友發文抱怨，表示每次搭公車時，有些人會特定「選靠走道」的位置，讓她覺得很自私，貼文一出，網友全吵翻，還有網友表示，其實「放包包佔位置」才是最地雷的行為。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「坐公車選靠走道的位置是自私嗎」為題發文，表示有時候搭公車的時候，會看到有些人明明靠窗位置是空的，卻還是硬要坐在靠走道的位置上，「造成也需要位置的人，進出都很不方便，有時問他們能不能坐進去，還會回說馬上就要下車，結果反而還是我比較早下車」。

▲有女網友不解，為何有些人搭公車時，會故意選靠走道的位置，讓她覺得很自私，貼文一出，網友全吵翻。（示意圖／取自unsplash）

貼文一出，網友全吵翻，有些人認為，「先來先到人家想坐哪就坐哪， 他坐外面也要承受裡面的人進進出出阿， 何來自私之說」、「先到先選啊， 有的人還喜歡靠窗呢」、「貼心一點的話不會坐走道妨礙後到的人出入，不過基本上給人方便是美德不是義務」、「這哪裡自私？習慣不同而已啊」、「你管太多」。搭公車選「這1個」位置超自私？眾人吵翻 再曝1地雷行為

不過也有人表示，「我心裡會覺得很自私啦，如果沒什麼人或真的三站內要下車我就覺得還好，但人很多或是他要坐很久，我會覺得超XX」、「我也覺得有點，就跟捷運不站進去一樣，擋在門口讓人上不去」。

另外，還有網友揭開1地雷行為，認為「放包包佔位置」才討厭，「看過幾次有人靠走道坐，旁邊的空位還放他的包包，這種真的超自私」、「不要包包佔位置都隨便」、「我覺得不要放包佔位就還好」、「坐靠走道是還好，不要在隔壁位放東西不讓人坐就好」。（編輯：郭佩蓉）