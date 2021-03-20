自備3百萬爽當島主！蘇格蘭拍賣「零感染小島」再送古堡

新冠疫情導致各國紛紛提倡維持社交距離、居家隔離等政策，人們也因為疫情影響待在室內的時間較往常來的更多，許多國外富豪們更興起購買偏遠小島、碉堡的風潮，打算搬到遠離人煙的地方居住。英國拍賣行「未來財產」

（Future Property）

日前就上架拍賣一座美麗的蘇格蘭無人島，還標榜著只要用8萬英鎊（約新台幣315萬元）就能買到「0感染」淨土。

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根據《CNN》、《UPI》報導，拍賣行的物業經理麥克勞斯基（Stephen McCluskey）介紹這座名為「鹿島」的無人島面積約11英畝（約13465坪），島上除了一棟13世紀建造的城堡外沒有興建任何建築物，前任島主是蘇格蘭古老的家族，持有該島超過500年的時間，地點位於蘇格蘭西部的莫德特湖上，附近更有豐富的生態物種，就連海豚都曾經出現過。

▲小島位於蘇格蘭高地，鄰近海洋環境優美。（圖／翻攝自拍賣行Future Property）

不僅如此，麥克勞斯基也指出，由於這塊小島已經很久沒有人類生活過，在新冠肺炎全球肆虐的情況下，可說是「零感染」的保證。買家未來若想興建其他建築物，只要向當局申請就可以動工。

▲島上唯一建築是歷史悠久的古堡。（圖／翻攝自拍賣行Future Property）

他估計最後的成交價格會在15萬至20萬英鎊（約新台幣600至800萬元）之間，更坦承雖然這筆金額可能還買不起倫敦的一棟小公寓，但相比其他無人島，蘇格蘭這塊仙境更加便宜許多，而拍賣會也將在本月26日舉辦，預計屆時會有許多口袋有閒錢的富豪們會前往競標。（編輯：楊智傑）