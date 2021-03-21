NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

北部哪條路最陰？「超毛路段」年死9人　網驚：超級可怕

編輯中心/綜合報導

2021-03-21 09:15:03

▲雙北哪條路最陰？「超毛路段」年死9人。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲雙北哪條路最陰？「超毛路段」年死9人。（示意圖／翻攝自pixabay）
雙北房價逐日高漲，因此有些民眾上下班、上下課通勤時都必須「跨縣市」，也因此近日就有網友在網路上討論「雙北上哪條路最陰」，沒想到卻引起眾人直點一條「超毛路段」，驚呼「真的超級可怕」，引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「萬壽路是十大危險路段？」的文章表示，「位於桃園龜山的萬壽路，因為可以通到新莊，所以車流量是非常大，路也很寬」，不過原PO卻接著說「但是幾乎天天發生小車禍，大約一兩個月就有死亡車禍，沿路速度快的地方也只有一段山路而已，而且還有測速，那萬壽路怎麼變成全台十大可怕路段的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
▲用路人若是車速太快，就容易發生意外。（示意圖／取自《Pixabay》）
▲用路人若是車速太快，就容易發生意外。（示意圖／取自《Pixabay》）
網友們紛紛留言表示「大車沒在讓的，他從旁邊工廠想出來就出來」、「萬壽路很彎，東萬壽路砂石車很多，其實都滿危險」、「東萬壽路 7-11 上面的山超陰」、「大車很多又很快，西濱那種感覺」、「你也懂萬壽路」、「晚上騎那邊怪恐怖的」、「經過都覺得根本來到陰間」、「萬壽路一堆鬼故事」、「萬壽路不知道為什麼，騎到都會毛毛的」。
事實上，桃園市龜山區萬壽路、東萬壽路被稱為桃園十大死亡路段，警方列管交通重點路段，根據《三立新聞網》報導，其實東萬壽路曾被職業司機評選為「全台三大要命路段」第一名，由於該路段坡度大、彎角多，因此曾經短短1年內出現上千起車禍、奪走9條人命，用路人若是車速太快，就容易發生意外。（編輯：王柏文）
關鍵字

NOW民調中心

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.57%61.43%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
30.09%69.91%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
82.1%17.9%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
2.88%97.12%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀