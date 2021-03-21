北部哪條路最陰？「超毛路段」年死9人 網驚：超級可怕
編輯中心/綜合報導
2021-03-21 09:15:03
雙北房價逐日高漲，因此有些民眾上下班、上下課通勤時都必須「跨縣市」，也因此近日就有網友在網路上討論「雙北上哪條路最陰」，沒想到卻引起眾人直點一條「超毛路段」，驚呼「真的超級可怕」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「萬壽路是十大危險路段？」的文章表示，「位於桃園龜山的萬壽路，因為可以通到新莊，所以車流量是非常大，路也很寬」，不過原PO卻接著說「但是幾乎天天發生小車禍，大約一兩個月就有死亡車禍，沿路速度快的地方也只有一段山路而已，而且還有測速，那萬壽路怎麼變成全台十大可怕路段的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「大車沒在讓的，他從旁邊工廠想出來就出來」、「萬壽路很彎，東萬壽路砂石車很多，其實都滿危險」、「東萬壽路 7-11 上面的山超陰」、「大車很多又很快，西濱那種感覺」、「你也懂萬壽路」、「晚上騎那邊怪恐怖的」、「經過都覺得根本來到陰間」、「萬壽路一堆鬼故事」、「萬壽路不知道為什麼，騎到都會毛毛的」。事實上，桃園市龜山區萬壽路、東萬壽路被稱為桃園十大死亡路段，警方列管交通重點路段，根據《三立新聞網》報導，其實東萬壽路曾被職業司機評選為「全台三大要命路段」第一名，由於該路段坡度大、彎角多，因此曾經短短1年內出現上千起車禍、奪走9條人命，用路人若是車速太快，就容易發生意外。（編輯：王柏文）