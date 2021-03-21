Pan Piano為何能突然爆紅？眾揭「3完勝關鍵」：根本聰明
編輯中心/綜合報導
2021-03-21 09:42:23
隨著科技時代進步，Youtuber成為新興產業，不少人透過不同題材拍攝成影片賺取收入，憑藉個人特色經營頻道來吸引觀眾群，近日，就有網友討論「PAN PIANO已經當之無愧是台灣第一女Youttuber嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「204萬訂閱數，在總排行榜高居第7，快要追過JOEMAN了，有夠厲害，點閱訂閱均高，觀眾遍布全球，還超過一堆什麼古阿莫、木曜、千千等大咖，也不會鬧出什麼大的爭議事件，像是造化弄人這種鳥事，請問PAN已經當之無愧是台灣第一名的女YTR了嗎? 」貼文一出，網友紛紛回應「不業配就贏一半了！」、「雖然訂閱數很高，但是沒有業配觀眾就是愛看」、「光是沒有業配就很厲害了，彈彈鋼琴就賺翻」、「他這種作法其他YTR真的要學習，訂閱再高為了抓住觀眾的點閱就是不業配」、「PAN懂得抓市場，又堅持不業配真的很懂台灣人」。另外，也有不少人分析「PAN PIANO」高人氣的原因「如果露臉我就不看了」、「不露臉給人神秘感，真的會一直想看下去，根本聰明」、「她的影片不講話沒有任何語言隔閡，又不露臉，太神秘」、「他應該是在國際最紅台灣YTR吧，沒有語言隔閡很多人聽聽鋼琴聲而已」、「堅持不露臉！加上好身材，真的很會操作」。（編輯：張嘉哲）