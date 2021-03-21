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泰國快遞取貨要拍照！「神姿勢照」曝　萬人跪了：太時尚

編輯中心/綜合報導

2021-03-21 10:03:10｜2021-03-21 10:03:18

▲泰國取完快遞之後，被要求要拍照紀錄，不少民眾百出氣勢凌人的姿勢，彷彿像模特兒那般，笑翻網友。（圖／泰國清邁象粉專）
▲泰國取完快遞之後，被要求要拍照紀錄，不少民眾擺出氣勢凌人的姿勢，彷彿像模特兒那般，笑翻網友。（圖／泰國清邁象粉專）
常常我們接到快遞送到家裡時，快遞員都會拿出貨單給顧客簽名，藉此確認顧客真的有收到貨，但你看過取貨還要拍照的嗎？近日，網路上就瘋傳一組泰國人拿快遞時要拍照做紀錄的照片，各種「時尚姿勢」讓不少網友紛紛笑翻。
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粉絲專頁「泰國清邁象」貼文指出「現在外送系統到貨都需要拍照證明，所以東南亞民眾都很配合，台灣也要加油唷」只見貼出的照片中，從快遞手中取完貨的民眾都被要求要拍照，但仔細一看，民眾各個把自己當模特兒一般，擺出氣勢凌人的姿勢，像是扶著柵欄回眸一笑、摸著手把還勾腳等等，不說的話，還真以為是在外拍。
▲有民眾扶著柵欄回眸一笑拍取貨照。（圖／泰國清邁象粉專）
▲有民眾扶著柵欄回眸一笑拍取貨照。（圖／泰國清邁象粉專）
貼文一出，吸引破萬網友紛紛朝聖表示「我就想問到底要多時尚？」、「泰國人就是不會讓人失望」、「看到這個又好想去泰國玩啊....泰國人真的都很Nice」、「這個恥力要開到滿點吧....」、「扶著柵欄那位會不會太專業」、「笑死我了啦，要多時尚？」、「其實我真的很喜歡泰國人，覺得他們很有幽默感XD」、「感覺快遞小哥蠻為難的耶哈哈哈」、「最後一個是要等換裝等多久？XD」
▲還有民眾盛裝打扮拍照，讓不少網友笑翻問「要換裝多久」。（圖／泰國清邁象粉專）
▲還有民眾盛裝打扮拍照，讓不少網友笑翻問「要換裝多久」。（圖／泰國清邁象粉專）
另外，也有不少海外網友表示「馬來西亞也是一樣，最近我取快遞都被要求拍照，下次我要穿漂亮一點取快遞了」、「讓我解釋一下，因為疫情原因不得接觸是一個原因，還有一個原因是，大部分郵局包裹太多，會請司機幫忙送，但他們沒有掃描儀可以即時更新系統，又不想給客戶投訴說沒收到，所以才會有這樣拍照的情況出現」。（編輯：張嘉哲）
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