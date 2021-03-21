鮭魚之亂再上演？改「這名」爽拿一萬 全場看傻：誰敢改
編輯中心/綜合報導
2021-03-21 10:51:46
知名連鎖迴轉壽司店壽司郎日前推出優惠活動，只要名字中有「鮭魚」兩字的人，就可以免費吃爆整桌的壽司，引發不少民眾紛紛改名，不只讓許多人大開眼界，國外媒體也爭相報導，而在活動結束之後，改名的民眾也趕緊再跑回戶政事務所改回本名，但近日，又有Youtuber發片表示只要名字內有「亮搞玩」就能免費拿現金一萬元，引發討論。
Youtuber亮搞玩日前發佈新片表示「有鑑於近期的改名熱潮，我們亮搞玩又想搞事啦，這次的企劃要邀請觀眾跟我們一起參加，如果你的名字有『亮搞玩」三個字，我們就送你一萬元獎金啦！別再改鮭魚吃鮭魚了啦！不如改 『亮搞玩』， 10000元獎金直接送，一切就是這麼簡單」。亮搞玩也特別指出「此次活動名額限量25位，截止日期只到3月23日晚上六點半為止，希望後續可以配合我們進行影片拍攝且上傳至YouTube，並同意肖像權使用，只要名字有『亮搞玩』三個字，例如許亮搞玩、張東西看亮搞玩、吳所畏懼亮搞玩是最瘋狂的，都可以直接領現金一萬元」。影片一出，網友紛紛酸爆「超難聽....很低俗，而且要露臉誰肯啊」、「希望不要有人為了一萬元去浪費資源改名字」、「要玩就不要限定人數啊」、「誰敢改啊...真的有夠難聽」、「嫌台灣不夠亂嗎？不能拍一些正面的影片鼓勵年輕人嗎？身為知名人士怎麼會鼓勵做這種無意義又浪費社會資源的事？」、「可以不要再這樣玩了嗎？鮭魚之亂還不夠嗎？是要累死多少個戶政人員，真的是無聊當有趣」。（編輯：張嘉哲）