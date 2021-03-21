女買iPhone不是因為好用？動機曝光 用戶驚：難怪年年換
編輯中心/綜合報導
2021-03-21 13:59:04
隨著網路科技的發達，搭配網路吃到飽，現在已經是人手一機的時代，而各家品牌的手機也不斷推出新產品，其中iPhone更是受到許多民眾的喜愛，而近日就有網友在網路上表示自己身邊的人買iPhone的原因，背後的動機更是讓其他用戶大驚，直言「難怪年年換」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「拿iPhone手機只是為了以後拿來賣？」的文章表示，「女同事說她拿iPhone手機不是因為好用，而是iPhone用三年四年後拿來賣還能賣約一萬塊，真的很多人是這個動機去買iPhone嗎？有沒有八卦」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。iPhone用戶的網友們紛紛留言表示「更多都是年年換，賣掉再貼個幾千換新機」、「手機無摔無傷用好幾年賣掉超讚」、「現在Apple官網都有汰舊換新，雖然不一定比市價好，但可以年年都用較少的錢換到新手機」、「有殘值啊，從i6到現在年年都盤一隻」，不過也有網友認為「完全沒想過賣的問題，就只是比安卓好用一點而已」、「安卓用不到兩年就開始lag、閃退，誰受得了」、「沒想過賣二手耶，只是習慣了」。（編輯：王柏文）