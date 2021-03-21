「2+2會談」有火藥味？蘇貞昌：會跟價值相同國家合作
記者李春台/桃園報導
2021-03-21 15:02:33
美中「2+2會談」火藥味不小，美方也關切台港問題，行政院長蘇貞昌今(21)日對此表示，台灣做為站在民主、自由，而且被世界評量為最好的國家之一，會跟價值相同的國家一起合作。
蘇貞昌說，我們跟美國和許多的國家，都是同樣民主、自由價值相同的國家，但有些國家因為專權極端的社會控制，以及對於整個國際秩序等都產生相當大的衝擊，世界上越來越多國家對於專制極權國家的種種作為，除了感到憂心，也聯合起來，希望共同維持世界的和平、區域的穩定，讓自由民主的價值能夠持續運作。」蘇貞昌表示，台灣做為站在民主、自由，而且被世界評量為最好的國家之一，「我們都會跟價值相同的國家一起合作」。蘇貞昌指出，美國跟中國在對話時，大家看到跟過去不一樣，雙方已經直接面臨彼此對許多認知的衝擊，及對維持區域和平穩定不同的看法和做法；他認為，美國新總統上任後，對於如何結合價值相同的國家，大家一起結盟合作，也更重視台灣、香港、新疆等受到中國施壓迫害的情形，能明白講出各種意見，讓中國明白美國的基本態度，「大家更可以看出來，世界上結合理念相同的國家，大家一起努力是更有力量。」